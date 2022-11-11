Gecelerde eğlencenin aranan ismi, Sabahların güzel enerjisi…

“Dünya çapında bir sesimiz olmasa bile, dünyanın farklı noktalarında gelen insanları şaşırtmayı becerebiliyoruz”

Dila BOZKURT

Lisede başlayan medya ve radyoculuk yolcuğu, ‘tanınmış DJ’liğe ulaşan Soydan Kormaz, “Ben sadece farkındalık yaratma çabasında olan, kendimi geliştirmenin farklı yollarını arayan bir adamım” sözleriyle kendisini ifade ediyor...

“Ben lise ikinci sınıftan beri zaten gazetelere öyküler yazıyordum, o açıdan her zaman müziksel ve yazınsal sanatlara ilgim vardı” diyen Korkmaz, hobilerinin mesleğine dönüştürmüş olmanın mutluluğunu da paylaştı.

Müziğe olan düşkünlüğünün bir enstrüman çalmaktan, daha teknolojik olan DJ’liğe geçişini ise şu sözlerle anlatıyor: “Lisede bir müzik dükkânında gördüğüm bir gitar için para biriktirmeye karar vermiştim. Dükkân sahibinden bir kağıda benim için bir hesap tutmasını ve o zaman 30 TL olan gitar için yeterli para getirene da gitarı benim için kadar saklamasını istemiştim. Tabii sadece yaklaşık 10 TL biriktirebildiğimde sinirlerim bozulmuştu ve gitar yerine bir CD player, walkman almaya karar vermiştim. Sanırım DJ olamaya yönelmem bu anıdan itibaren başladı”…

Kıbrıs’ın kuzeyine İstanbul’dan üniversite eğitimi için gelen Korkmaz, üniversite hayatında bile farklı medya guruplarıyla iletişime geçtiğini ve onların sayesinde burs alarak okumaya başladığını da anlattı…

“Sabah dinleyicilerimle beraber uyanıyoruz, kahvemizi içiyoruz ve güne devam ediyoruz…”

Dance FM Dj’i, Enerji Türk programcısı Soydan Korkmaz, gecelerin de aranan isimlerinden… Gecenin geç saatlerine kadar sergilediği performansın ardından, sabahın erken saatlerinde radyoda, mikrofon başında olmanın zorluklarını sorduğumuz Korkmaz’ın ifadeleri şöyle:

“Ben DJ’liğe düzgün olarak üniversite hayatında başladım. O dönemler sırasında Türkiye çok ciddi bir ekonomik kriz içerisindeydi, bu da beni ve ailemi çok etkiledi. Alığım burstan dolayı üniversite masrafları sorun değildi ama günlük hayatta geçinmek zorlaşmıştı. Ben zamanı geldiğinde garsonluk da yaptım, fakat her zaman medya ve radyo ile ilgilenmenin daha iyi olacağını düşündüm… Bunun üzerine önce okul partilerinde DJ’lik yapmaya başladım, bu da benim ana gelir kaynağım olamaya başladı.

Gece etkinliklerden sonraki sabah her ne kadar zor olsa da, bir süre sonra artık beyin ve vücut bir dengeye giriyor… Sevdiğiniz hobilerinizi meslek olarak yapmanın tatmini de işi daha kolaylaştırıyor. Sabah dinleyicilerimle beraber uyanıyoruz, kahvemizi içiyoruz ve güne devam ediyoruz…”

“Dünya çapında bir sesimiz olmasa bile, dünyanın farklı noktalarında gelen insanları da şaşırtmayı becerebiliyoruz”

Korkmaz, ‘Kıbrıs’ıbn kuzeyinde Dj’lik’ sorusuna yanıt verirken, ‘verilen emeğin karlığını alınamamasından’ da dem vurdu…

“Kendimizi geliştirme açısında daha iyi olabiliriz. Her ne kadar dünya çapında bir sesimiz olmasa bile, dünyanın farklı noktalarında gelen insanları da şaşırtmayı becerebiliyoruz” diyen gençlere de seslendi…

“Hiçbir zaman kolaya kaçmayın, farkındalık yaratmaya çalışın” diyen Korkmaz, “Ben bu mesleği yapmak isteyenlere her zaman açık sözlü olmalarını ve bir şeyleri gündeme getirerek, konuşmaktan korkmamalarını tavsiye ediyorum” dedi.