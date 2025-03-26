Gazze'deki gazeteciler, meslektaşlarının öldürülmesini kınamak için eylem düzenledi

Gazze'de onlarca gazeteci, meslektaşları Filistin El-Yevm muhabiri Muhammed Mansur ve Katar'ın "Al Jazeera Mubasher" kanalı muhabiri Filistinli Husam Şebat'ın İsrail hava saldırılarında hedef alınarak, öldürülmesini protesto etti.

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi önünde toplanan Filistinli gazeteciler, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail soykırımı altında çalışmalarını sürdürme sözü verdi.

"İsrail'in gerçeğe yönelik kasıtlı saldırısı" olarak nitelendirdikleri durum karşısında acilen uluslararası koruma sağlanmasını talep eden gazeteciler, kameranın tanık olmaya, kalemin ise kurbanların sesi olmaya devam edeceğini vurguladı.