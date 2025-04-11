Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne bağlı poliklinik ile laboratuvarlarda grev kalktı

KAMU-SEN ve Kamu-İş’in Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne bağlı poliklinik ile laboratuvarlarda dün yaptığı uyarı grevi kalktı.

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, yetkililerin personel eksikliğinin giderilmesine yönelik adım atarak Hastaneye iki hemşire ve bir ebe gönderdiğini söyledi.

Laboratuvar için de iki laborant talep ettiklerini belirten Atan, bununla ilgili 30 Nisan’a kadar yetkililere süre tanıdıklarını kaydetti.