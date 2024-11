Fazıl Say ile Bach’tan Mozart ve Beethoven’e, Nazım’dan Aşık Veysel’e, Madımak’tan Yeni Hayat’a muhteşem yolculuk

Murat OBENLER

Bu yıl 22.kez gerçekleşen ve 25 Eylül ile 16 Kasım tarihleri arasında 20 farklı konser etkinliğini sanatseverlerle buluşturan Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde bu kez dünyaca ünlü piyano sanatçısı ve besteci Fazıl Say, Bellapais Manastırı’nın büyüleyici atmosferinde sahne aldı. Yaklaşık 1,5 saat süren resitalde Fazıl Say; Bach, Mozart, Beethoven ve Karatoprak, Ses, Kumru, Nazım ve Yeni Hayat Sonatı gibi kendi eserlerinden bölümlerden oluşan bir programla sanatseverlerle buluştu. Konseri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, CTP Milletvekili Fikri Toros, ülkemizden sanatçılar ile adanın dört bir yanından her yaştan yerli ve yabancı sanatsever takip ederken konsere gösterilen yoğun ilgi mutluluk vericiydi.

Her yıl kesintisiz olarak düzenlenen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla yapılıyor.

Festival Programı’nda kalan konserler

1 Kasım - Ian Maksin & Taliya Hafız

4 Kasım - Magnetic Faces Trio

7 Kasım - 3 Tenor Konseri

9 Kasım - Genç Piyanistler Resitali

13 Kasım - Anastasiia Andrievskaya Piyano Resitali

16 Kasım LBO & Erkan Dağlı-Katie Economidou Konseri.