Evinde yüksek miktarda uyuşturucu bulundu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından Alayköy’de düzenlenen operasyonda 240 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ve 447 adet MDMA türü uyuşturucu hap ele geçirilirken, tutuklanan E.T mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili olguları aktardı. Kesat, 25 Ağustos 2025 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna ve satışını yaptığına dair ihbar üzerine operasyon düzenlediklerini söyledi.

Evinde yüksek miktarda uyuşturucu madde bulundu

Polis, aynı gün zanlının Alayköy’deki ikametgahına gidilerek, arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada 240 gram sentetik cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve 447 adet MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan haplar bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Zanlı uyuşturucuların bir kısmını Kıbrıs’ın güneyinden ithal ettiğini itiraf etti

Polis memuru, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ifadesinde hapları ve uyuşturucunun bir miktarını bir sosyal medya platformu üzerinden irtibat kurduğu şahıs aracılığıyla Kıbrıs’ın güneyinde ithal ettiğini itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının Güney’den gelen uyuşturucuları Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir konumdan aldığını, uyuşturucuların bedeli olan 2 bin 500 doları da aynı konuma bıraktığını aktardı. Polis, zanlının 19 Ağustos tarihinde de aynı yöntemle 580 Euro’ya uyuşturucu temin ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının hapları tanesi 500, sentetik cannabionidi ise gramı bin liradan satacağını söylediğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.