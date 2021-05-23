Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. CTP: “Adalı cinayetiyle ilgili soruşturmanın yeniden açılmasını talep ediyoruz!”
Ev sahibi tarafından kundaklandı

Ev sahibi tarafından kundaklandı

Boğazköy-Oray Sitesinde dün Hüseyin Dağ’ın kalmakta olduğu evde çıkan yangınla ilgili polis yürüttüğü ileri soruşturmada yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etti.

A+A-

Boğazköy-Oray Sitesinde dün Hüseyin Dağ’ın kalmakta olduğu evde çıkan yangınla ilgili polis yürüttüğü ileri soruşturmada yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etti.

Yatak odası içerisine yanıcı madde dökülerek yangının çıktığı belirlenirken, polis aynı evde kalan 46 yaşındaki Hüseyin Dağ’ın eşi F.D.’yi tutukladı. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

Bu haber toplam 261 defa okunmuştur
Etiketler : ,
İlgili Haberler
Boğazköy'de ev yangını: 2 yaralı!Boğazköy'de ev yangını: 2 yaralı!Boğazköy'deki yangında yaralanan Hüseyin DAĞ ve Fidan DAĞ kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı