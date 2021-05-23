Ev sahibi tarafından kundaklandı

Boğazköy-Oray Sitesinde dün Hüseyin Dağ’ın kalmakta olduğu evde çıkan yangınla ilgili polis yürüttüğü ileri soruşturmada yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etti.

Yatak odası içerisine yanıcı madde dökülerek yangının çıktığı belirlenirken, polis aynı evde kalan 46 yaşındaki Hüseyin Dağ’ın eşi F.D.’yi tutukladı. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.