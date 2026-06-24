“Uzmanlık eğitimini denetimsizliğe terk edenlere geçit vermeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası’nda yer alan Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu’na ilişkin düzenlemeleri yasadan çıkarmaya çalıştığını belirterek, uzmanlık eğitiminin denetimsizliğe terk edilmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

KTTB Yönetim Kurulu tarafından yazılı yapılan açıklamada, tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini düzenleyen kurulun güçlü, yetkin, bağımsız ve yasal güvence altında bir yapıya kavuşturulması gerektiği ifade edilerek, Bakanlık ve hükümetin bu konuda gerekli adımları atmadığı belirtildi.

Açıklamada, uzmanlık eğitimlerinin halen YÖDAK Yasası kapsamında sürdürüldüğü ancak uzmanlık eğitimine giriş süreçleri, eğitim içeriği, değerlendirme ve mezuniyet aşamalarında yeterli denetim mekanizmalarının bulunmadığı kaydedildi. Uzmanlık eğitiminin eğitim kurumlarının onayından giriş sınavlarına, eğitim sürecinin izlenmesinden bitirme sınavlarına kadar her aşamasının şeffaf, güvenilir ve bilimsel ölçütlere dayalı şekilde denetlenebilir olması gerektiği vurgulandı.

“Uzmanlık eğitimi bilimin rehberliğinde düzenlenmeli”

KTTB, kurulacak sistemin tüm paydaşların görüşlerini içeren, güçlü denetim yetkileriyle donatılmış, güvenilir sınav mekanizmalarına sahip ve eğitim kalitesini sürekli izleyen aktif bir yapıda olması gerektiğini belirtti. Ayrıca ülkedeki sınırlı hasta sayısı ve eğitim olanakları dikkate alınarak uzmanlık eğitiminin niteliğini koruyacak yarı zamanlı modelin uygulanması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, “Uzmanlık eğitimi; kişilerin, siyasi otoritelerin veya belirli güç odaklarının çıkarlarına göre değil, bilimin rehberliğinde ve toplum yararını esas alacak şekilde düzenlenmelidir” denildi. Halk sağlığının korunması, sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması ve mesleğin geleceğinin güvence altına alınması için güçlü, bağımsız ve etkin bir uzmanlık eğitim sistemi oluşturulmasının zorunluluk olduğu kaydedildi.

Meclis’e çağrı

KTTB, bağımsız bir Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu oluşturulması amacıyla tüm paydaşlarla yürüttükleri çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, hükümeti söz konusu düzenlemeden vazgeçmeye çağırdı. Açıklamada, Meclis’teki iktidar ve muhalefet milletvekillerine de toplum sağlığı ve mesleğin geleceği adına sorumluluk alarak düzenlemeye karşı durmaları çağrısında bulunuldu.