Erhürman: “Şimdi hizmetler aksadı diye sendikalar mı suçlanacak?”

Kamuda örgütlü sendikaların grev ve eylem başlattığına işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, grev nedeninin "Hükumet"e mensup bakanlar tarafından verilen ve basına da yansıyan "Göç Yasası" ile ilgili sözlerin tutulması’ olduğunun altını çizdi.

“Sözünüzü tutmayacaksınız, grev yapan sendikalar suçlu olacak!” diyen Erhürman, Hükümet’in Anayasa'yı bile bile ihlal etmesinin ardından da Mahkeme'ye giden muhalefet suçladığını anımsattı, “Siz bu yaptığınıza hala "ülkeyi yönetmek" mi diyorsunuz?!” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“12 sendika grev başlattı. Sebep? "Hükumet"e mensup bakanlar tarafından kendilerine verilen ve basına da yansıyan "Göç Yasası" ile ilgili sözlerin tutulmamış olması! Şimdi hizmetler aksadı diye sendikalar mı suçlanacak?

Sözünüzü tutmayacaksınız, grev yapan sendikalar suçlu olacak! Anayasa'yı bile bile ihlal edeceksiniz, Mahkeme'ye giden muhalefet suçlu olacak! Hukuka aykırı karar alacaksınız, aleyhinize karar veren mahkeme suçlu olacak! Siz bu yaptığınıza hala "ülkeyi yönetmek" mi diyorsunuz?!”