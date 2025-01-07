Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi Parti Meclisi’nin “Hükümetten çekilme” yönünde aldığı kararı değerlendirdi hükümet ortaklarının 20 gündür bir araya gelemediğini söyledi. Kendisinin dün YDP Başkanı Erhan Arıklı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Ataoğlu “Erhan abinin vatandaşlıklar konusunda ve istihdamlar konusunda şikayeti var” dedi.