Ercan’daki greve 60 gün erteleme Bakanlar Kurulu, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın Ercan Havaalanı Meydan Kontrol’de aldığı grev kararını 60 gün süre ile erteledi.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Hatırlanacağı üzere; Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, EL-SEN’in Meclis önünde başlattığı eyleme destek vermek için 11 Nisan Salı günü sabah 08.00’e kadar eylem kararı almıştı.

Sendikanın sabah saatlerinde yaptığı açıklamada hükümet uyarılmış, “Yapacağınız bir icraata halk tarafından eylemsel boyutta tepki varken, tüm direnişi yasaklayıp peşkeşe kaldığınız yerden devam etmek tam bir halk düşmanlığıdır. Bu halk düşmanlığını sürdürmeniz durumunda grev ve eylemlerimiz artarak devam edecektir” ifadeleri .kullanılmıştı.