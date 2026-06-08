Ercan'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı cezaevine gönderildi

Ercan Havalimanı’nda uyuşturucu maddeyle tutuklanan N.E., yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Görkem Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlının “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) İthal ve Tasarrufu” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 11:30’da raddelerinde Ercan Havaalanı’ndan Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapan zanlının Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine görevli bir polis ekibi tarafından üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis memuru, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 1 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.