En fazla yağış Sandallar’da…

Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 27 kg ile Sandallar'da kaydedildiğini belirtti.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Sandallar'ı metrekareye 21 kg ile Dörtyol, 15 kg ile Ercan ve 13 kg ile Kırıkkale takip etti. Vadili ve Devlet Üretme Çiftliği’nde metrekareye 12 kg yağış ölçülürken İskele 5, Geçitkale, Serdarlı ve Akdoğan 4 kilogram yağış aldı.

Yağmur yağan diğer bölgelerde ise 0,1 ile 3 kilogram arası yağış kaydedildi.