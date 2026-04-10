En fazla yağış metrekareye 4 kilogram ile Güzelyurt, Sipahi, Dipkarpaz ve Lapta’da…

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 4 kilogram ile Güzelyurt, Sipahi, Dipkarpaz ve Lapta’ya düştüğünü açıkladı.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, Yenierenköy ve Karaoğlanoğlu’nda metrekareye 3 kilogram, Selvilitepe, Kalkanlı, Yeşilırmak, Akdeniz, Akdoğan, Kaleburnu, Alayköy, Gönyeli, YDÜ, Türkeli ve Zümrütköy’de ise 2 kilogram yağış kaydedildi.

Yağış alan diğer bölgelerde, metrekareye “0.1 ile 1” kilogram arasında yağış ölçüldü.