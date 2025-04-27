En fazla yağış dün Geçitkale ve İskele’ye düştü

Meteoroloji Dairesi dün en fazla yağmurun İskele ve Geçitkale’ye yağdığını belirtti.

Meteoroloji Dairesi tarafından verilen bilgiye göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında metrekareye Geçitkale ve İskele’ye 16 kg, Dipkarpaz, ve Kırıkkale’ye 8 kg, Çayırova ve Sandallar’a 7 kg, Gazimağusa ve Salamis’e 6 kg, Ercan’a 5 kg, Akdoğan ve Yenierenköy’e 4 kg; Mehmetçik, Vadili ve Dörtyol’a 3 kg, Zafer Burnu ve Sipahi’ye 2 kilogram yağış düştü.