En fazla yağış Beylerbeyi’ne düştü

Meteoroloji Dairesi, dün en fazla yağışın Beylerbeyi’ne düştüğünü kaydetti.

Meteoroloji Dairesi tarafından verilen bilgiye göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında Beylerbeyi’ne metrekareye 59 kg yağış düştü.

Alevkaya’da 34, Esentepe’ye 33, Boğaz’da 18, Girne ile Lefkoşa’da 15, Mallıdağ’da 13, Tatlısu’da 12i YDÜ ile Karaoğlanoğlu’nda 11, Kozanköy’de 10 ve Selvilitepe’de 9 kg yağış kaydedildi.

Yağış alan diğer bölgelerde ise 0,1 ile 8,6 kg yağış kaydedildi.