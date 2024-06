El-Sen süre verdi: "Borç ödenmezse elektriği keseceğiz"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Ercan Havaalanı'nın 92 milyon TL elektrik borcu olduğunu hatırlatarak, borcun 14 Haziran Cuma gününe kadar kapatılmaması halinde bölgeye gidip havaalanının elektriğini keseceklerini açıkladı.

El-Sen Başkanı Tuğcu'nun yaptığı açıklamada, halkın elektrik faturasının 675 TL'ye ulaştığı anda elektriğinin kesildiğine dikkat çekerek, "Ercan’da T&T Şirketi’ne kıyağa son!" dedi, "Bizimle aynı gaileyi taşıyan tüm siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine, sendikalara ve halkımıza açık çağrımızdır; 14 Haziran Cuma saat 11.00’de Meriç Trafo Merkezi önünde buluşalım" çağrısı yaptı.

Tuğcu'nun açıklaması şöyle:

"Her geçen gün daha da ağırlaşan ekonomik şartlar altında ezilen halkın gözünün yaşına bakmayıp, fatura borcu 675 TL’ye ulaştığı anda elektriğini kesen KIB-TEK yönetimi, her nedense Emrullah Turanlı yönetimindeki T&T Şirketi’nin işletmecisi olduğu Ercan Havalimanı’nın elektriğine dokunmuyor. T&T Şirketi’nin an itibarıyla Ercan’da birikmiş 92 milyon TL tutarında elektrik borcu var.

EL-SEN olarak bu konuda aylardır yaptığımız çağrılara kulak tıkayan KIB-TEK yönetimini, halkın vicdanında büyük yara açan bu adaletsizliğe son vermesi yönünde son kez uyarıyoruz. O borcu derhâl tahsil edin ve halkın malı olan kurumun kasasında oluşturduğu açığı kapatın.

Aksi halde, tıpkı borcu olan vatandaşa yapılan uygulamada olduğu gibi, EL-SEN olarak biz 14 Haziran Cuma günü bölgeye gidecek ve ERCAN Havalimanı’nın elektriğini keseceğiz.

Bizimle aynı gaileyi taşıyan tüm siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine, sendikalara ve halkımıza açık çağrımızdır; 14 Haziran Cuma saat 11.00’de Meriç Trafo Merkezi (MERİÇ KÖY GİRİŞİ) önünde buluşalım, bu kıyak düzenine her birlikte dur diyelim."