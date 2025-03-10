Ebru Törehan'a 1810 TL ve 15 puan ceza

Polis, araç kullandığı esnada video kaydı yaparak sosyal medyada paylaşım yapan Ebru Törehan'a 1810 TL kesti, 15 de ceza puanı sildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Lefkoşa'da kullanımındaki aracı ile seyir halinde olan bir araç sürücüsünün, sürüş esnasında cep telefonu kullanıp video kaydı yaptığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Polis Ekipleri soruşturma başlatarak bahse konu aracın sürücüsünü tespit etti. Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından tespit edilen kadın araç sürücüsüne, bugün sürüş esnasında cep telefonu kullanmak suçundan, 1.810,30 TL para ve 15 puan cezası yazılarak rapor edildi ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı."