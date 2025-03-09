“Dürüst olunca her emeğin karşılığı mutlaka alınır”

Yasmin SALAHİ

Restorancılık ve konaklama sektöründe on altı yıldır faaliyet gösteren Bilgen Yorulmaz, yoğun tempo ve zorluklara rağmen işine duyduğu sevgisiyle bu alanda yoluna devam ediyor. Yıllar boyunca gösterdiği üstün çabalarla ailesi ile birlikte işletmelerini ayakta tutmayı başardı.

İşletmesinin her koluyla yıllardır ilgilenen Yorulmaz, işletmesini evi olarak benimsendiğini belirtti. Yıllar içerisinde yaşadığı her zorluğa ailesinin destekleriyle göğüs geren Yorulmaz; “Restoran ve konaklama sektöründe en iyi hizmet vermek için üstün çaba gösteren bir aile işletmesiyiz.’’ vurgusunu yaptı.

Restorancılık sektörünün fedakarlık gerektirdiğinin altını çizen Yorulmaz, “Restorancılık sektöründe çok fedakarlık edilmeli” diyerek ‘’Ailemle birlikte geçirebileceğim özel günlerimize iş yoğunluğundan dolayı vakit ayıramıyorum’’ diye belirtti.

Yorulmaz, iş akışında yaşadığı servis problemine karşı yetkililerden çözüm arayışına girdiğinde; yetkili birimlerden bir türlü çözüm bulamadıklarını belirtti. ‘’Her gittiğimiz kurum bizi diğer kurumlara aktardı bu da bizim için büyük bir zaman kaybına neden oldu’’ dedi.

Restorancılık ve konaklama sektöründe yaşadığı zorlukları YENİDÜZEN’e aktaran Yorulmaz, personel, servis ve iş akışına yetişebilmek olarak kategorileştirdi. ‘’Kaliteli yetişmiş eleman bulabilmek oldukça zorlayıcı’’ diyerek bu durumun kendisine iş yükü bıraktığının altını çizen Yorulmaz, genç nesillere tecrübesine dayanarak tavsiyelerde bulundu. Yorulmaz, ‘’Restoran ve konaklama sektörüne atılmak isteyen gençler kendinizi geliştirin, eğitimlerinizi en iyi şekilde tamamlayın bu sektörün zorlukları olsa da çok zevkli bir sektör’’ dedi. Yorulmaz, çalışan kadınlara yönelik; ‘’Dürüst olup çabalasınlar emeklerinin karşılığını mutlaka alacaklardır‘’ vurgusunu yaptı.

“İşletmemin her iş koluyla bizzat kendim ilgileniyorum”

İşletmesine çok emek harcayarak ve fedakârlıklar yaparak ayakta tuttuğunu belirten Yorulmaz, ‘’Mutfakla aktif olarak ilgileniyorum, işletmemin her iş koluyla bizzat kendim ilgileniyorum.’’ diyerek ailesinin emeklerinin de oldukça fazla olduğuna vurgu yaptı. Yorulmaz, ‘’ Vouni King bir aile işletmesidir, eşimin ve çocuklarımın emekleri yadsınamaz.’’ diye belirtti.

“On altı yıl önce restoranımızı açarak bu sektöre adım attık”

Restorancılık sektörüne ilk adım attığı zamanları YENİDÜZEN’e anlatan Yorulmaz, ‘’On altı yıl önce üst kısımda bulunan restoranımız harnup ambarıydı restore edip kapalı 220 kişi kapasiteli kışlık restoranımızı açarak bu işe başladık.” dedi. Zaman içerisinde bu sektörde gelişen serüveni ile ilgili “Müşterilerin istekleri doğrultusunda aşağı kısma yazlık olarak geçiş yapmak amacıyla buraya ufak bir alan kurduk ama servis konusunda çok sıkıntılar yaşadık’’ dedi.

“Serviste büyük sıkıntılarla karşılaştık, yetkili birimler çözüm yerine zaman kaybına sebep oldu”

Yazlık restoranlarının kurulumu aşamasında yaşadığı zorluklara yönelik Yorulmaz; ‘’Ana mutfağımız yukarıda ki restorandaydı, yemeklerin ve içeceklerin servisi konusunda çok büyük sıkıntılarla karşılaştık ve bu sıkıntımıza çözüm bulabilmek adına; muhtarlara, Turizm bakanlığına, belediyelere ve yetkili her birimlere ulaştık fakat servis sıkıntımıza bir türlü çözüm bulamadılar çünkü her gittiğimiz kurum bizi diğer kurumlara aktardı bu da bizim için büyük bir zaman kaybına neden oldu.’’ dedi.

“En çok yaşadığım zorluklar; personel, servis ve iş akışına yetişebilmek”

Kadın işletmeci olarak Yorulmaz, restorancılık ve konaklama sektöründe yaşadığı zorlukları anlattı. ‘’En çok yaşadığım zorlukları sıralayacak olursam personel, servis ve iş akışına yetişebilmek olduğunu söyleyebilirim. ‘’dedi. Yorulmaz; “Kaliteli yetişmiş eleman bulabilmek oldukça zorlayıcı üçüncü ülkeden bir çok kez personel getirdik çünkü Kıbrıslı ve çalışmak isteyen personel bulamadık.’’ vurgusunu yaptı. Yabancı uyruklu personellerini Kıbrıs’ın kuzeyine getirtebilmek için yaşadığı en büyük zorluğunun ulaşım olduğunu dile getirdi. Personelleri ile aile gibi olduklarını aralarında güzel bir güven oluştuğunu belirten Yorulmaz, ‘’Personellerime işin işleyişini kendim öğretiyorum anlatıyorum ve onlarda benim öğrettiğim gibi yapıyorlar.’’ dedi.

“Yeşilırmak köyünde bir hotel olduğuna dair yetkililerin bilgileri yok”

Bir çok yetkilinin Yeşilırmak köyünde hotel olduğuna dair bilgilerinin olmadığına söyleyen Yorulmaz, ‘’Yeşilırmak köyünde bir hotel olduğuna dair bilgileri yok. 30 oda kapasiteli, yarı olimpik havuza sahip hotelimiz yetkililer tarafından bilinmiyor’’ dedi.

“Restoran sektöründe çok fedakarlık verilmeli”

Yorulmaz, on altı yıldır aktif restoran işletmeci olarak bugünlere çok fedakarlık yaparak geldiğini belirterek, ‘’Ailemle birlikte geçirebileceğim özel günlerimize iş yoğunluğundan dolayı vakit ayıramıyorum, restorancılık sektöründe çok fedakarlık verilmeli’’ dedi.

‘’Burada çok emek var, mutfağım evim oldu’’

Yıllardır restoranını ve konaklama işletmesini evi olarak benimseyen Yorulmaz, ‘’Burada çok emek var, mutfağım evim oldu’’ dedi. Müşterilerine iyi kalitede hizmet vermek için yıllardır çaba harcayan Yorulmaz; “Gelen müşterilerim kapıdan gelirken güler yüzle geliyorlar ve buradan giderlerken de aynı mutlulukla uğurlamak istediğim için çok çabalıyorum’’ diyerek işine olan tutkusundan bahsetti.

“Bu sektörün zorlukları olsa da çok zevkli bir sektör”

Genç nesillere seslenen Yorulmaz, ‘’Restoran ve konaklama sektörüne atılmak isteyen gençler kendinizi geliştirin, eğitimlerinizi en iyi şekilde tamamlayın, bu sektörün zorlukları olsa da çok zevkli bir sektör’’ ifadelerini kullandı.

“Dürüst olunca her emeğin karşılığı mutlaka alınır”

Yorulmaz, çalışan emekçi kadınlara ise ‘’Dürüst olup çabalasınlar emeklerinin karşılığını mutlaka alacaklardır‘’ diyen Yorulmaz son olarak ‘’Yeşilırmak köyünde ayakta duran ve müşterisine restoran ve konaklama sektöründe en iyi hizmet vermek için üstün çaba gösteren bir aile işletmesiyiz.’’ diye konuştu.