Dünyaca ünlü Türk caz sanatçısı Can Tutuğ Kuzey Kıbrıs’ta konser verecek

Albümleri ve yoğun sahne çalışmalarıyla Türkiye'de ve dünyada adından övgüyle söz ettiren genç caz sanatçısı Can Tutuğ, Kıbrıs’ın kuzeyinde bir konser verecek.

8 Nisan akşamı Alsancak'taki The Soulist sahnesinde yer alacak konserde Can Tutuğ'ya, hem adanın kuzeyinden ve hem de güneyinden usta cazcılar eşlik edecek.

Konserleri ve albümleriyle adını yalnız adamızda değil dünyada da sıkça duyuran Cahit Kutrafalı Can Tutuğ'ya basta eşlik edecek. Organizasyonda Kıbrıslı Rum dünyaca ünlü davulcu Marios Spyrou da Can Tutuğ ile birlikte sahne alacak.

Can Tutuğ, vibrafonda dünyada az sayıda müzisyenin erişebildiği virtüozluk seviyesine genç yaşta ulaşarak dikkat çekti.

Zonguldak 1987 doğumlu Can Tutuğ, Türkiye’nin önde gelen caz vibrafonistlerinden biri olarak tanınıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde Amy Salsgiver ile vibrafon eğitimi alan sanatçı, Tony Miceli’den de caz armonisi ve doğaçlama dersleri aldı.

Vibrafonun nadir ve saygın sesini modern caz yorumlarıyla buluşturan Tutuğ, kendi bestelerinin yanı sıra caz standartlarını da özgün bir yaklaşımla yorumluyor.

Can Tutuğ Quartet, Organ Trio ve çeşitli projeleriyle Nardis Jazz Club, BOVA Jazz Club gibi İstanbul’un önemli mekanlarında ve dünyanın önemli caz festivallerinde sıkça sahne alıyor.

Solo vibrafon albümü Bir Başına (2023) ve diğer kayıtlarının yanı sıra, Afro-beat ve dünya müziği unsurlarını da zaman zaman cazına katan multidisipliner bir müzisyen olan Tutuğ, aynı zamanda caz tarihi seminerleri veriyor.