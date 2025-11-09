Donut: Bir Halk Tatlısının Delikli Destanı

Bir pastanenin önünden geçerken camlara sıralanmış göz alıcı donutlara kim kayıtsız kalabilir? Parlak çikolata sırlı, pudra şekerine bulanmış, kimi sade kimi çılgın renklerde… Bugün bir kahve zincirinin vitrini gibi görünse de donutun hikâyesi sadece şeker ve süslü glazürden ibaret değil. Aslında donut, dünya mutfağının en hüzünlü, en çalışkan ve en göçmen ruhlu tatlılarından biridir.

Hollanda’nın Soğuk Kışlarından Amerikan Limanlarına

Donut’un yolculuğu 17. yüzyılın sisli Hollanda sabahlarına uzanır. O dönem halk, kış aylarında enerji veren yiyeceklere ihtiyaç duyardı. Un, yumurta, şeker, maya… Mutfağın en ulaşılabilir malzemeleri bir araya getirilir, kızgın yağda kızartılırdı. Bu hamur toplarına “oliekoek” yani yağlı kek denirdi.

Fakat soğuk havalarda hızla katılaşan yağ ve hamurun yoğunluğu yüzünden ortası pişmeden kalırdı. İşte çözüm olarak hamurun orta kısmına fındık, ceviz gibi bir “çekirdek” konur, iç kısmı böylece biraz dengelenirdi. Bu yüzden “dough-nut” yani hamur-ceviz ismi doğdu.

Sonrasında, Hollanda’dan Yeni Dünya’ya göçen ailelerle bu tatlı Amerika’ya taşındı. Kalabalık göçmen mahallelerinde, evlerin dışına taşan kızgın yağ kokusu artık yeni bir kıtanın havasına karışıyordu.

Denizlerde Doğan Delik: Bir İnatçı Kaptanın Buluşu

Donutun kaderini değiştiren ise bir gemi kaptanı oldu: Hanson Gregory. Yıl 1847. Cape Cod açıklarında seyreden gemi, dalgalarla boğuşurken tayfalar enerji toplamak için kızarmış hamurdan yiyor; fakat hamurun ortası bir türlü tam pişmiyordu. Gregory, “Ortası hamur kalmasın!” diye haykırdığı bir anda bir teneke kutunun kapağını aldı ve hamurun ortasını deldi.

İşte donutun meşhur halkası o gün doğdu.

Denize karşı savaşan bir adamın, mükemmel pişmiş bir lokma isteği…

Bir keşif ancak bu kadar sıradan ve bu kadar devrimci olabilir.

Savaşın Sisleri Arasında Sıcak Bir Gülümseme

20.yüzyılın başına geldiğimizde donut artık yalnızca bir tatlı değildi; moral yemeği haline gelmişti.

Birinci Dünya Savaşı'nda Amerikan askerleri Avrupa sınırlarında savaşırken, Salvation Army'in gönüllü kadınları, siperlere taşınan küçük ocaklarda donut pişiriyordu. O zor günlerde askerlerin ellerine sıcak donutlar tutuşturup “evindeymiş gibi hisset” diyen kadınlar tarihe “Doughnut Dollies” olarak geçti.

Savaşın karanlığında parlayan şekerli bir teselli, bir ana dokunuşu, bir memleket kokusu…

Fabrika Işıkları, Neon Tabelalar ve Bir Simgenin Doğuşu

Savaş sonrası Amerika modernleşirken donut da endüstriyel hayata adım attı. 1920’lerde Rus göçmeni Adolph Levitt, ilk otomatik donut makinesini icat etti. Hamur artık ritmik bir melodiyle yağa düşüyor, dönüyor, kızarıyor ve banttan çıkıyordu. Donut, sermaye çağının gözdesi oldu; vitrinleri aydınlatan neon tabelalarla Amerika’nın uykusuz şehirlerinin sembolü hâline geldi.

Hollywood filmlerinde polisler kahveyle donut tüketmeye başladı, çizgi filmlerde çocuklar pudra şekerine bulandı. Donut artık sadece bir yiyecek değil; mizahın, pop kültürünün, sabah kahvaltısının, gece vardiyasının ve yol kenarı dinlenme duraklarının lezzetiydi.

Bugünün Donut Haritası

Bugün donut;

New York’un metro çıkışında aceleci bir ofis çalışanının elinde,

Tokyo’da matçalı varyasyonlarıyla,

İstanbul’da pastane vitrinlerinde mahcup bir misafir gibi yerini alıyor.

Çünkü o, göçün, uyumun ve yeniden doğuşun tatlı bir temsilcisi.

Bir kızartma hamuru değil sadece.

Bir hikâye, bir denizci hayali, bir cephe morali, bir fabrika sesi.

Ve belki de en önemlisi:

Bir lokmada dünyayı dolaştıran bir hatıra.

