Derya: “Ülkeyi kendi ekmeklik buğdayını üretmekten aciz hale getirdiler”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Meclis Kürsüsü’nden defalarca ‘Küresel iklim krizi ile beraber dünya korkunç bir gıda krizinin de içine giriyor’ uyarısı yaparak yerli üretimin önemine dikkat çektiklerini ancak ‘yatırım düşmanı, marjinal’ olarak nitelendirildiklerini hatırlattı.

“Ülkeyi kendi ekmeklik buğdayını üretmekten aciz hale getirenlerin aynı dünya görüşüne sahip olması tesadüf değildir” diyen Doğuş Derya, “Kendi ülkesine satılacak ganimet gözüyle bakanlarla, o toprakları yurt yapmak için uğraşanlar arasındaki fark büyüktür!” ifadelerini kullandı.

Derya’nın paylaşımı şöyle:

“Kendi ülkesine satılacak ganimet gözüyle bakanlarla, o toprakları yurt yapmak için uğraşanlar arasındaki fark büyüktür!

Meclis kürsüsünden defalarca "Küresel iklim krizi ile beraber dünya korkunç bir gıda krizinin de içine giriyor. Tarımsal arazileri imara açıp, yabancılara satılacak inşaatların şantiyesi yapmayın. Kaynakları yerli üretimin artırılmasına, gıda kalitesi ve güvenliğine yönlendirin" dediğimizde bizi "yatırım düşmanı, romantik solcu, marjinal" diye isimlendirenlerle, ülkeyi kendi ekmeklik buğdayını üretmekten aciz hale getirenlerin aynı dünya görüşüne sahip olması tesadüf değildir. Kendi toprağına satılacak ganimet gözüyle bakanlarla, o toprakları insanca yaşayacağımız bir yurt yapmak için uğraşanlar arasındaki fark sanıldığından çok daha büyüktür!”