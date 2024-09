Denizin Kalbindeki Yıldız*

Sonsuzluğun kıyısında bir ada var,

Gözlerinin derinliğinde kaybolan ufuk gibi.

Dalgaların fısıldadığı sırlarla dolu,

Kalbimde yankılanan şarkının melodisi.



Gecenin karanlığında, yıldızlar dönerken,

Bir fener gibi parlayan gözlerin var.

Sonsuz gökyüzünde kaybolmuşken,

Yolumu bulduğum tek ışık onlar.



Rüzgarın öptüğü yaprakların arasında,

Sessizce dans eden bir kuş gibi,

Seninle olduğum her an,

Özgürlüğe uçan ruhumun sesi.



Her nefesin, bir bulutun dokunuşu gibi,

Yumuşak ve nazik, ama güçlü.

Kalbimdeki denizde bir fırtına kopar,

Ama seninle durulur, huzur bulur.



Gözlerin, denizin kalbindeki bir yıldız,

Her bakışın, derin bir okyanus.

Sevgin, sonsuz bir gökyüzü,

Ve ben, o gökyüzünde bir martı, özgür ve huzurlu.