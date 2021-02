Adanın güneyinde barışçıl eylem yapan göstericilere yönelik polis şiddeti kınandı, “demokrasi mücadelemiz ortaktır” dendi.

Üçüncü Toplum Forumu, Mülteci Hakları Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği ve İnsan Hakları Vakfı’nın ortak bildirisinde, yolsuzlukları ve covid-19 sürecindeki ekonomik eşitsizlikleri protesto edenlere yönelik müdahaleye tepki gösterildi.

Açıklama şöyle:

"POLİSLER HAKKINDA DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMALI

Anastasiades Hükümeti’nin yolsuzluklarını ve pandemi yönetim sürecindeki sıkıntıları protesto etmek amacı ile 13 Şubat Cumartesi günü güney Lefkoşa’da düzenlenen yürüyüşe katılan göstericilere karşı polis şiddet kullanarak onlarca insanı yaraladı ve göz altına aldı.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı demokratik bir haktır ve gerek ülkedeki anayasa, gerekse uluslararası sözleşmeler tahtında garantiye alınmıştır. Barışçıl eylem için bir araya gelen eylemcilere polisin orantısız güç uygulayarak tutuklamalar yapması, fiziksel şiddet uygulaması ve eylemcilerin can sağlığını tehlikeye atması kabul edilemezdir. Bu nedenle demokratik haklarını kullanarak eylem yapan kişilere şiddet uygulayan polisler hakkında derhal soruşturma başlatılmalı ve benzer görüntülerin bir daha ortaya çıkmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Bizler adanın her iki tarafında da demokratik haklarımıza yapılan müdahalelerin endişe verici olduğunu gözlemlemekte ve yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Covid-19 pandemisi hak ve özgürlükleri keyfi şekilde kısıtlamak için kullanılamayacağını hatırlatır, polis şiddetinin hiçbir gerekçeyle meşru sayılamayacağını bir kere daha vurgularız.

İnsan haklarına, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne yönelik mücadelemiz ortaktır ve adanın her iki tarafında da devam edecektir. Bu zor günleri ancak birlikte mücadele ederek atlatabilir ve adamızın kalıcı bölünmesine engel olabiliriz.

Üçüncü Toplum Forumu

Mülteci Hakları Derneği

Kuir Kıbrıs Derneği

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği

İnsan Hakları Vakfı

Υγεία-Αλληλεγγύη-Αντίσταση

Η αστυνομία ασκώντας βία εναντίον των διαδηλωτών που συμμετείχαν στη διαδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο νότιο μέρος της Λευκωσία το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, με στόχο τη διαμαρτυρία ενάντια στη διαφθορά της κυβέρνησης Αναστασιάδη και για τα προβλήματα στη διαδικασία διαχείρισης της πανδημίας, τραυμάτισε βίαια και συνέλαβε δεκάδες άτομα.

Το δικαίωμα στη συγκέντρωση και την πορεία διαμαρτυρίας είναι δημοκρατικό δικαίωμα και διασφαλίζεται τόσο από το σύνταγμα της χώρας όσο και από τις διεθνείς συμβάσεις. Είναι απαράδεκτο για την αστυνομία να ασκεί δυσανάλογη δύναμη στις συλλήψεις, να χρησιμοποιεί σωματική βία και να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των διαδηλωτών, οι οποίοι συγκεντρώνονται για ειρηνική δράση. Για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως έρευνα κατά των αστυνομικών, οι οποίοι άσκησαν βία ενάντια σε άτομα που ασκώντας τα δημοκρατικά τους δικαιώματα πραγματοποιούν εκδήλωση διαμαρτυρίας και πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιων γεγονότων.

Διαπιστώνουμε ότι η παρέμβαση στα δημοκρατικά μας δικαιώματα και στις δύο πλευρές του νησιού είναι ανησυχητική και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Υπενθυμίζουμε ότι η πανδημία Covid-19 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον αυθαίρετο περιορισμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, και τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι η αστυνομική βία δεν μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη για οποιονδήποτε λόγο.

Ο αγώνας μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι κοινός και θα συνεχιστεί και στις δύο πλευρές του νησιού. Μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δύσκολες μέρες μόνο παλεύοντας μαζί και αποτρέποντας τη μόνιμη διαίρεση του νησιού μας.

Φόρουμ Τρίτης Κοινότητας

Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα των Προσφύγων

Kuir Kıbrıs Derneği/ Queer Cyprus Association

Ομάδα Πρωτοβουλίας Κοινωνίας των Πολιτών

Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Health-Solidarity-Resistance

Tens of protestors of the march organised against corruption of the Anastasiades Government and its ineffective Pandemic Management, in the southern part of Nicosia on Saturday, 13th February were injured and arrested by the Police using disproportionate force.

Freedom of assembly and right to protest is a democratic right and is safeguarded by the constitution of Cyprus as well as by International Treaties. Attacking protestors, demonstrating peacefully, injuring and endangering their life, arresting them using violence is not acceptable. Police officers responsible for using violence against citizens exercising their democratic rights should be subjected to judicial investigation immediately and all necessary precautions should be taken in order to make sure that this is not repeated.

We have been following closely the startling attacks on our democratic rights on both sides of the island. We underline that the Covid-19 Pandemic cannot be used as a pretext to arbitrarily limit individual rights and freedoms and police violence may have no reasonable excuse.

Our fight for Human Rights, Democracy and Rule of Law is a joint struggle and will continue on both sides of the island. We can only survive these difficult days and stop the permanent division of our island by fighting together.

Third Community Forum

Refugee Rights Association

Queer Cyprus Association

Civil Society Initiative

Human Rights Foundation