DAÜ’de TÜBİTAK destekli proje kapsamında verimli toplantı gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yürütülen ve TÜBİTAK-1001 programı tarafından desteklenen “Belleğin Kimlikle Özdeşleşme ve Gruplar Arası Tutumlara Etkisi” başlıklı proje kapsamında, kapsamlı bir proje ekibi toplantısı gerçekleştirildi. Yürütücülüğünü DAÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burcu Kaya Kızılöz’ün üstlendiği projede, bölüm öğretim üyeleri Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, Yrd. Doç. Dr. Ayşenur Talat Zrilli ve Yrd. Doç. Dr. Şerif Türkkal Yenigüç araştırmacı olarak görev alıyor.

Ekip toplantısında, projede doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapan Dr. Pınar Kurdoğlu Ersoy ile projenin danışmanlığını yürüten Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İzzet Tekcan’ın katılımıyla, proje ekibinin tüm üyeleri bir araya geldi. Toplantıya ayrıca, proje asistanlığı görevini üstlenen DAÜ Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Aemel İmran da katıldı.

Toplantılarda, proje kapsamında elde edilen veriler ayrıntılı şekilde ele alınarak analiz süreçleri gözden geçirildi. Araştırmanın mevcut bulguları değerlendirilirken, elde edilen çıktılar doğrultusunda projenin etkinliğini artırmaya yönelik öneriler tartışıldı. Ayrıca, araştırmanın ilerleyen aşamalarına ilişkin stratejik planlamalar yapılırken gelecekte gerçekleştirilebilecek akademik çalışmalar, yayınlar, bilimsel etkinlikler ve olası yeni iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Oldukça verimli geçen toplantıların sonunda, projenin bilimsel katkısını artırmaya yönelik önemli kararlar alındı. Proje ekibi, elde edilen bulguların hem akademik literatüre hem de toplumsal düzeyde kimlik ve gruplar arası ilişkiler konularına ışık tutacak nitelikte olduğunu vurguladı.