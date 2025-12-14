DAÜ’de “Geek Girl Dinner” etkinliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), kadınların STEM alanlarında (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) güçlendirilmesini hedefleyen önemli bir etkinlikte aktif rol aldı. “Geek Girl Dinner” adı altında gerçekleştirilen söz konusu etkinlik Gazimağusa Suriçi’nde bulunan Zantani Restaurant’ta gerçekleştirildi. Etkinliğe, DAÜ’de STEM alanlarında eğitim alan yaklaşık 40 kız öğrenci katıldı.

Öğrencilerin etkinliğe katılımı, DAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde gönüllü çalışmalar yürüten TECHGIRLS Komitesi tarafından organize edildi. Etkinlik, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi’nin (KTTO-KGK) yürüttüğü ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Yeşil Hat Üzerinde Kadınların Ekonomik Katılımını ve Kadın Ekonomik Ortaklığını Artırma” projesi kapsamında düzenlendi.

DAÜ Rektörü kadın STEM öğrencileriyle bir araya geldi

Etkinliğe katılan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim yolculukları ve kariyer planlarına ilişkin görüşlerini dinledi. Prof. Dr. Kılıç, kadınların STEM ve özellikle Bilişim ve Teknoloji alanlarında hâlâ az temsil edildiğine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin farkındalık ve motivasyon açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Üniversite olarak desteklerinin devam edeceğini belirten Prof. Dr. Kılıç, öğrencileri benzer faaliyetlere aktif katılım göstermeye teşvik etti.

AB destekli proje kadınların ekonomik güçlenmesine katkı sağlıyor

KTTO-KGK tarafından yürütülen proje, kadınların ekonomik katılımını artırmayı, girişimcilik oranlarını yükseltmeyi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca sekiz sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan Kadın Ekonomik Ortaklık Platformu (KEOP) ve liderlik ile mentorluk programlarını içeren Kadın Liderlik Akademisi, 2026 yılına kadar 700’den fazla kadının güçlendirilmesini amaçlıyor.

Rol model girişimciler öğrencilerle buluştu

KTTO-KGK’den etkinliğe katılanlar arasında Başkan Eda Kervanlı, yönetim kurulu üyeleri Şükran Alp, Çiğdem Nailer, Seza Akay ile “Sınırsız Kadınlar” AB projesinin koordinatörü Merve Ereksel yer aldı. Ayrıca, KKTC’nin ilk tescilli doğal kozmetik üreticisi Olcay Hoca da etkinliğe konuk ve rol model olarak katıldı. DAÜ’den Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe ile TECHGIRLS komite üyeleri Doç. Dr. Nazife Dimililer, Dr. Yeşim Kapsıl Çırak, Halide Sarıçizmeli ve Dr. Özlem Görkan Evre de etkinlikte hazır bulundu. Etkinlikte genç girişimci Olcay Hoca, öğrencilerle birebir sohbet ederek hem ilk kariyer deneyimlerini hem de girişimcilik sürecini paylaştı. Hoca, karşılaştığı zorlukları ve bu zorluklarla nasıl başa çıktığını aktardı. Eda Kervanlı ve Merve Ereksel ise öğrencilere kariyer yolculuklarında dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında yönlendirmelerde bulunarak, girişimcilik ekosistemine dahil olabilmeleri için muhasebe ve finansal bilgi edinmenin önemine vurgu yaptı. Etkinlik, öğrenciler ile kadın girişimciler arasında güçlü bir network oluşmasını sağladı.

DAÜ, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine vurgu yaptı

Prof. Dr. Karatepe, üniversitenin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SKH) verdiği önemi vurgulayarak, söz konusu etkinliğin özellikle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Amaçlar İçin Ortaklıklar başta olmak üzere birçok sürdürülebilir kalkınma hedefine katkı sunduğunu belirtti. Teknoloji ve STEM alanlarında eğitim alan kadın öğrencilerle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Karatepe, geleceğin daha kapsayıcı ve eşitlikçi olacağına ilişkin inancını da paylaştı. Prof. Dr. Karatepe, DAÜ’nün hem öğrencilerin gelişimini destekleyen hem de topluma katkı sağlayan bu tür etkinlikleri artırarak sürdüreceğini, sivil toplumla iş birliğinden duyulan memnuniyetin yeni projelere de yansıyacağını ifade etti.

“Daha güçlü, donanımlı, eşit gelecek birlikte inşa edilecek”

TECHGIRLS Komitesi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“TECHGIRLS olarak misyonumuz, DAÜ’deki genç kadınların STEM alanlarında varlığını artırmak, onları desteklemek ve rol modellerle buluşturmak. Yeni neslin bizden mutlaka daha güçlü ve daha ileride olması için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Geek Girl Dinner, bu yolculuğun önemli bir adımı oldu. Etkinliği düzenleyerek bizi davet eden, sürece dahil eden ve her zaman birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğumuz KTTO-KGK’ya ayrıca teşekkür ederiz. Kadınların güçlenmesi konusunda Projeye katkı sağlayan tüm kurumlara, konuşmacılarımıza ve özellikle katılan öğrencilerimize teşekkür ederiz. Sivil toplum örgütleriyle geliştirdiğimiz güçlü iş birliklerinin toplumsal değişim ve gelişim için kritik öneme sahip olduğunu biliyoruz ve daha güçlü, daha donanımlı ve daha eşit bir geleceği birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz.”