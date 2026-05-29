DAÜ LEÖAE’den Lisansüstü Tanıtım Günleri

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü (LEÖAE) lisansüstü eğitim programlarını tanıtmak amacıyla “Lisansüstü Tanıtım Günleri” düzenledi. 13 Mayıs’ta başlayan ve 10 Haziran’a kadar devam edecek olan etkinliklerde, üniversitenin farklı fakültelerinde yer alan yüksek lisans ve doktora programları aday öğrencilere tanıtılıyor.

Fen ve Edebiyat Fakültesi’nden Mühendislik Fakültesi’ne, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden İletişim Fakültesi’ne, Eğitim Fakültesi’nden Turizm, Hukuk, İşletme ve Ekonomi, Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri ile Mimarlık fakültelerine kadar geniş bir akademik yelpazeyi kapsayan tanıtım günlerinde, her fakülte belirlenen tarih ve salonlarda lisansüstü programlarını, akademik içeriklerini ve araştırma olanaklarını aday öğrencilerle paylaşıyor.

Başvuru süreçleri, eğitim dili, ders içerikleri ve kariyer olanaklarına ilişkin bilgilendirmelerin de yapıldığı etkinliklerde, LEÖAE tarafından ayrıca başvuru süreci, burs olanakları ve öğrenim ücretleri gibi genel konulara ilişkin kapsamlı bilgilendirme de aday öğrencilerle paylaşılacak.

LEÖAE Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Lisansüstü Tanıtım Günleri ile aday öğrencilerimizin üniversitemizin güçlü akademik yapısını, araştırma olanaklarını ve disiplinler arası çalışma imkânlarını öğrenmelerini amaçlıyoruz. Bu süreç, yalnızca program tanıtımı değil, aynı zamanda akademik kariyer planlamalarına yön veren önemli bir buluşma niteliği taşımaktadır.”

DAÜ, düzenlenen bu etkinliklerle lisansüstü eğitime ilgi duyan öğrencilere kapsamlı bir bilgilendirme ortamı sunmayı ve akademik kariyer planlamalarına katkı sağlamayı hedefliyor.