DAÜ Giriş ve burs sınavı sonuçları açıklandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı sonuçları açıklandı. 2 Haziran 2024 Pazar günü, 10:30 – 13:00 saatleri arasında, DAÜ Kampüsü, Lefkoşa Türk Lisesi ve Türkiye’deki merkezlerde gerçekleştirilen sınava 1684 öğrenci adayı katıldı. Sınav sonuçlarına www.emu.edu.tr/kktcsinav bağlantısından ulaşılabiliyor.

Puan türü birincileri belli Oldu

Sonuçlara göre; Matematik – Fen Bilimleri (MF) Puan Türü’nde birinciliği Türk Maarif Koleji’nden Nehir Şeşen elde ederek Marmara Üniversitesi – DAÜ Uluslararası Ortak Tıp Programı’na yerleşti.

Türkçe – Matematik (TM) Puan Türü’nde birinciliği Türk Maarif Koleji’nden Ayla Dağ elde ederek, DAÜ Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na yerleşti.

Türkçe – Sosyal Bilimler (TS) Puan Türü’nde birinciliği Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Ahmet Şimşir elde ederek, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İktisat Programı’na yerleşti.

İngilizce Dil Puan Türü’nde ise Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nden Nazar Sadrazam birinciliği elde ederek DAÜ İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Programı’na yerleşmiş oldu.

Kayıtlar 10 Haziran’da başlıyor

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonucunda DAÜ’de eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler için kayıtlar 10 Haziran 2024 Pazartesi gününden itibaren başlıyor. DAÜ’nün yeni öğrencileri kayıtlarını DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden şahsen veya https://kayit.emu.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapabilecekler.