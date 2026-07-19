"Daha şefkatli, eşit ve özgür bir dünya hayal ediyorum”
Portre / Mavi Özersay – Öğrenci
Muhabir: Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Hayalperest
Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Yönetmen olmak isterdim
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Arkadaşlarım
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… Daha fazla sesimi çıkartmamak
En büyük sevincim… Bana her daim destek veren beni çok seven ailem ve arkadaşlarım olması
Hayatımın dönüm noktası… 2026 senesi
Beni en çok etkileyen yazar… Freida McFadden
Başucumdaki kitap... A tale for the time being (Ruth Ozeki)
En keyif aldığım müzik… Pop müzik
En son izlediğim film… Disclosure day
Kendim için son aldığım şey… Takı
Dolabımdaki en gereksiz şey… Boş ayakkabı kutuları
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Pijama
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kendime daha çok güvenmek
Kendimde beğendiğim özellik… Yaratıcılığım
Olmasa da olur… Dar görüşlülük
Olmazsa olmaz… Empati
En iyi yaptığım yemek… Pilav
Hayalimdeki dünya… Daha şefkat dolu, eşitlikçi, özgür bir dünya
Aşk benim için… Bir insanin hayatında hissedebileceği en saf, en derin duygu
Onunla çok tanışmayı isterdim… Amanda Lehan-Canto
Görmek istediğim yer… Tüm kıtalar
Mutlaka yapmak istediğim… Bir filmin yapımında yer almak
Son olarak söylemek istediklerim… İlk olarak kendinizi, sonrasında da etrafınızdaki insanları daha iyi anlamaya çalışın. Bence hepimiz dünyaya daha meraklı gözlerle bakmalıyız.