"Daha şefkatli, eşit ve özgür bir dünya hayal ediyorum”

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Hayalperest

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Yönetmen olmak isterdim

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Arkadaşlarım

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Daha fazla sesimi çıkartmamak

En büyük sevincim… Bana her daim destek veren beni çok seven ailem ve arkadaşlarım olması

Hayatımın dönüm noktası… 2026 senesi

Beni en çok etkileyen yazar… Freida McFadden

Başucumdaki kitap... A tale for the time being (Ruth Ozeki)

En keyif aldığım müzik… Pop müzik

En son izlediğim film… Disclosure day

Kendim için son aldığım şey… Takı

Dolabımdaki en gereksiz şey… Boş ayakkabı kutuları

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Pijama

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Kendime daha çok güvenmek

Kendimde beğendiğim özellik… Yaratıcılığım

Olmasa da olur… Dar görüşlülük

Olmazsa olmaz… Empati

En iyi yaptığım yemek… Pilav

Hayalimdeki dünya… Daha şefkat dolu, eşitlikçi, özgür bir dünya

Aşk benim için… Bir insanin hayatında hissedebileceği en saf, en derin duygu

Onunla çok tanışmayı isterdim… Amanda Lehan-Canto

Görmek istediğim yer… Tüm kıtalar

Mutlaka yapmak istediğim… Bir filmin yapımında yer almak

Son olarak söylemek istediklerim… İlk olarak kendinizi, sonrasında da etrafınızdaki insanları daha iyi anlamaya çalışın. Bence hepimiz dünyaya daha meraklı gözlerle bakmalıyız.