Daha pahalısı yok Kırmızı et fiyatında lideriz!

Dana kıymanın kilosu Kıbrıs’ın kuzeyinde 80 TL’den başlarken, Türkiye’de 44,90 TL’ye satılıyor. Kıbrıs’ın güneyinde ise dana kıymanın kilosu 7 Euro, yani yaklaşık 63 TL.

Kuzeyde kilosu 100 TL’den başlayıp 130 TL’ye çıkan kuzu eti güneyde, birkaç kilometre ötedeki marketlerde kilosu 63 TL’ye alıcı buluyor. Türkiye’de ise kuzu etinin kilosu 99 TL.

Tavukta ise kuzeyin fiyatlarının güneye göre daha ucuz olduğu dikkat çekiyor. Güneyde kilosu 27 TL olan tavuk, kuzeyde 18,77 TL’den satılıyor. Türkiye’de ise kilosu 14,90 TL’ye tavuk almak mümkün…

Fehime ALASYA

Yüksek fiyatlardan dolayı mutfaklara giren kırmızı et her geçen gün azalırken, Türkiye, Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyindeki et fiyatları karşılaştırmasında en pahalı kırmızı eti tükettiğimiz ortaya çıktı.

YENİDÜZEN, Türkiye, Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyindeki et fiyatlarını karşılaştırdı.

Et reyonlarında neredeyse her kalemde en pahalı bölge Kıbrıs’ın kuzeyi oldu. Türkiye ile Kıbrıs’taki et fiyatlarında adeta uçurum fark ortaya çıktı.

Türkiye’de kilosu 44,90 TL olan dana kıyma Kıbrıs’ın kuzeyinde en uygun fiyat olarak 80 TL’den başlıyor. Bu fiyatlar market reyonlarında 110 TL’yi buluyor.

Kıbrıs’ın güneyinde ise dana kıymanın kilosu 63 TL. Dana antrikotun da kilo fiyatı en uygun Türkiye’deki pazarda.

Buna göre, Kıbrıs’ın kuzeyinde 90 ila 120 TL arası değişen dana antirikot fiyatı güneyde 99 TL, Türkiye’de ise 89 ila 95 TL arası değişen fiyat aralığında.

Kuzu eti kuzeyde cep yaktı

Kuzunun kilosu da yine kuzeyde en pahalı ürünler arasında yer aldı. Kuzeyde kilosu 100 TL’den başlayıp 130 TL’ye çıkan kuzu eti güneyde, birkaç kilometre ötedeki marketlerde kilosu 63 TL’ye reyonlarda yer aldı. Türkiye’de ise bu rakam 99 TL ile yine kuzeyden daha ucuz görüldü.

En pahalı tavuk güneyde

Mutfaklarda uygun fiyatından ötürü daha sık tüketilen beyaz etin kilosu ise en yüksek birim fiyatını güneyde gördü. Kıbrıs’ın güneyinde tavuğun kilo fiyatı 27 TL ile bu rakam kuzeyde 18,77 TL oldu. Türkiye’de ise kilosu 14,90 TL’ye tavuk almak mümkün…

Kıbrıs’ın güneyi:

Dana kıyma (Kg.): 63 TL (7 Euro )

Dana antrikot (Kg): 99 TL (10,95 Euro)

Kuzu (Kg): 63 TL (6,95 Euro)

Tavuk (Kg): 27 TL (3 Euro)

Kıbrıs’ın kuzeyi:

Dana kıyma (Kg.): 80-110 TL arası

Dana antrikot (Kg): 90-120 TL arası

Kuzu (Kg): 100-130 TL arası

Tavuk (Kg): 18,77 TL

Türkiye:

Dana Kıyma (Kg): 44,90 TL

Dana antrikot (Kg): 95,95 TL

Kuzu (Kg): 99,95 TL

Tavuk (Kg.): 14,90 TL