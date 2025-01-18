Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, hayat pahalılığı düzenlemesi, yolsuzluk, maliye politikalarının etkileri ve eğitime ayrılan kaynaklar hakkında YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu.

Maviş, hayat pahalılığı düzenlemesinin çalışanlar ve emekliler için önemli bir koruma sağladığını, ancak kamu kaynaklarının etkin kullanılmaması ve ekonomik sistemdeki adaletsizliklerin toplumda ciddi kırılganlıklar yarattığını vurguladı.

Eğitimde fırsat eşitliğinin hayati önemde olduğuna dikkat çeken Maviş; dolaylı vergilerin azaltılması, sosyal yardımların genişletilmesi ve kamu kaynaklarının doğru yönetimi gibi reformların toplumsal refah için öncelikli olduğunu belirtti. Toplumsal uzlaşı ve şeffaf yönetim çağrısında bulunan Maviş, "Eğitimde, sağlıkta ve ekonomide daha adil bir sistem için mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

“Ekonomik sistemdeki adaletsizlikler, toplumu derinden etkiliyor”

SORU: Hayat pahalılığı düzenlemesi ve ekonomik politikalar üzerine tartışmalar sürüyor. KTÖS olarak bu konudaki değerlendirmeniz nedir?

“Hayat pahalılığı düzenlemesi, maaşların yılda iki kez ve konsolide edilerek enflasyona karşı korunmasını hedefliyor. Bu sistem, çalışanların ve emeklilerin alım gücünü koruyabilmesi açısından şu anda en etkili yöntem. Ancak, geçmiş yılların verileri ve ekonomik politikalar bu çabaların çoğu zaman yetersiz kaldığını gösteriyor. Daha da önemlisi, kamu kaynaklarının etkin kullanılmaması ve ekonomik sistemdeki adaletsizlikler, toplumun geniş kesimlerini derinden etkiliyor.

Özellikle Kıbrıs Türk toplumunda maliye politikalarının dağılımsal etkisine ve yolsuzluk algısına ilişkin yapılan çalışmalar, mevcut sistemin düşük gelirli grupları daha da zorladığını ortaya koyuyor. Bu durum, toplumun ekonomik ve sosyal yapısında ciddi kırılganlıklar yaratıyor. Örneğin, dolaylı vergilerin (KDV gibi) yoksulluğu artırıcı etkileri çok net. Buna karşılık, aile destekleri ve sosyal yardımlar gibi politikalar yoksulluğu azaltmada yetersiz kalıyor.”

“Kamu kaynaklarının daha verimli yönetilmesi ve eğitime ayrılan payın artırılması öncelikli olmalıdır”

SORU: Bu bağlamda yolsuzluk ve maliye politikalarının etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Yolsuzluk, yalnızca ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal adaletin önündeki en büyük engellerden biri. Kuzey Kıbrıs’ta yapılan araştırmalara göre, yolsuzluk algısı oldukça yüksek ve bu durum toplumun devlete olan güvenini zedeliyor. Kamu kaynaklarının istismarı, maliye politikalarının toplum yararına kullanılmasını engelliyor. Örneğin, kamu kaynaklarının doğru yönetilmemesi, eğitim gibi temel alanlara yapılması gereken yatırımları sınırlandırıyor.

Yolsuzluğun etkileri yalnızca ekonomik değildir. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanamaması, uzun vadede sosyal eşitsizlikleri daha da derinleştiriyor. Eğitim alanında, devletin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun hareket etmesi gerekiyor. Kamu kaynaklarının daha verimli yönetilmesi ve eğitime ayrılan payın artırılması bu nedenle öncelikli olmalıdır.”

“Daha adil bir vergi sistemi kurmak gerekiyor”

SORU: KTÖS olarak, ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için ne gibi öneriler sunuyorsunuz?

“Öncelikle, dolaylı vergilerin ağırlığını azaltmak ve daha adil bir vergi sistemi kurmak gerekiyor. KDV oranlarının düşürülmesi, temel gıda ve enerji gibi kalemlerde muafiyet sağlanması önemli adımlardır. Bunun yanı sıra, “Nereden Buldun?” yasası ve servet vergisi gibi reformların hızla hayata geçirilmesi, kayıt dışı ekonomiyle etkili mücadele edilmesi, düşük gelirli gruplara yönelik sosyal yardımların genişletilmesi ile eğitim ve sağlık gibi temel alanlara daha fazla kaynak ayrılması gereklidir.

Raporlar, toplumun en kırılgan kesimlerini koruyacak politikaların eksikliğini net bir şekilde gösteriyor. Bu eksiklikleri gidermek, yalnızca hükümetin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur.”

“Eğitimdeki sorunların çözümü için şeffaf bir

bütçe yönetimi ve yeterli kaynak tahsisi şart”

SORU: Bu politikaların eğitime etkilerini biraz daha açabilir misiniz?

“Eğitimde fırsat eşitliği, toplumun geleceği için hayati bir öneme sahip. Ancak, ailelerin artan ekonomik yükü, çocukların eğitim masraflarını karşılamalarını zorlaştırıyor. Okullar ise temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta güçlük çekiyor. Bu durum, eğitimdeki eşitsizlikleri daha da derinleştiriyor.

Eğitimdeki sorunların çözümü için şeffaf bir bütçe yönetimi ve yeterli kaynak tahsisi şart. Aile destekleri, burslar ve sosyal yardımlar gibi politikaların güçlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca, eğitime ayrılan payın artırılması ve bu fonların doğru şekilde kullanılması, yolsuzluk gibi olumsuz etkilerin önüne geçebilir.”

“Hükümete toplumsal uzlaşı çağrımızı yineliyoruz”

SORU: Son olarak, YENİDÜZEN okurlarına bir mesajınız var mı?

“Ekonomik ve sosyal sorunlar, toplumun tüm kesimlerini etkileyen krizlerdir. Bu sorunların çözümü, dayanışma ve sosyal diyalog temelinde mümkün olabilir. KTÖS olarak, hükümete toplumsal uzlaşı çağrımızı yineliyoruz. Kamu kaynaklarının doğru kullanımı, vergi adaleti ve şeffaf yönetim, toplumsal refahın artırılması için vazgeçilmezdir. Eğitimde, sağlıkta ve ekonomide daha adil bir sistem için mücadeleye devam edeceğiz.”