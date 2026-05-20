Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı'yla yaptığı görüşmede Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini vurgularken bölgesel gerilimlere de değindi.

“Türkiye bölgede kritik bir müttefik” ifadelerini kullanan von der Leyen, “Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorununu da görüştük. AB-Türkiye ilişkilerinin öneminin altını çizdik. AB, BM öncülüğündeki süreci tüm aşamalarda desteklemeye hazırdır.” dedi.

“Bölgede yaşanan gerilimler Türkiye ile AB ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu”

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in bölgedeki çatışmaların devamını arzuladığını, korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini belirten Erdoğan, İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik entegrasyonun pekiştirilmesi için gündemlerindeki meselelerin çözümüne odaklanılan görüşmede, bölgede yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının fayda sağlayacağını, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini, her alanda işbirliğini geliştirmenin önemli olduğunu kaydetti.

von der Leyen: “Türkiye bölgede kritik bir müttefik”

Ursula von der Leyen de şahsi X hesabından yaptığı bir paylaşımda Erdoğan'la görüşmesini “çok iyi” olarak nitelendirerek, “Türkiye, çalkantılı bir bölgede kilit bir ortaktır” ifadelerini kullandı.

“Çıkarlarımız örtüşüyor; ticaret yollarının açık tutulması, enerjinin akması ve tedarik zincirlerinin istikrarlı olması. Bu öncelikler üzerinde yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz' diyen von der Leyen, AB'nin “Türkiye'nin İran çatışmasına diplomatik çözüm ve gerilimin azaltılmasına yönelik çabalarını takdir ettiğini” de sözlerine ekledi.

von der Leyen, “Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorununu da görüştük. AB-Türkiye ilişkilerinin öneminin altını çizdik. AB, BM öncülüğündeki süreci tüm aşamalarda desteklemeye hazırdır.” İfadelerini kullandı.