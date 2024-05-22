“Cuma gününe kadar ithal et kararı geri alınmazsa Pazartesi genel grev”
Hayvan Üreticileri Birliği'nin başlattığı eylemlilik süreci, toplumsal bir mücadeleye evrildi. Hayvancılar Birliğinin sendikalarla yaptığı toplantıdan "genel grev" uyarısı çıktı.
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Hayvan Üreticileri Birliği'nin başlattığı eylemlilik süreci, toplumsal bir mücadeleye evrildi. Hayvancılar Birliğinin sendikalarla yaptığı toplantıdan "genel grev" uyarısı çıktı.
Toplantı sonrası sendikalar adına ortak açıklamayı okuyan HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, UBP - YDP - DP Hükümetine Cuma gününe kadar mühlet verdiklerini, Cuma gününe kadar ithal et kararının geri çekilmemesi halinde Pazartesi günü genel grev dahil her türlü demokratik haklarını kullanacaklarını duyurdu.
Hayvancıların eylemine destek veren ve genel grev uyarısında bulunan sendikalar şöyle: KTAMS KTÖS KTOEÖS EL-SEN HÜR-İŞ DEV-İŞ TÜRK-SEN BES KOOP-SEN
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