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Cuma genel grev ve eylem!

Cuma genel grev ve eylem!

KTAMS, KAMU-SEN VE KAMU-İŞ zamları protesto etmek için 5 Kasım Cuma günü 08:00-12:30 saatleri arasında 112, Acil ve Yoğun Bakım Servisleri hariç tüm iş yerlerinde genel grev yapacak.

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KTAMS, KAMU-SEN VE KAMU-İŞ zamları protesto etmek için 5 Kasım Cuma günü 08:00-12:30 saatleri arasında 112, Acil ve Yoğun Bakım Servisleri hariç tüm iş yerlerinde genel grev yapacak.          

Sendikalar, saat 10:00’da sendikalar önünden yürüyüşe geçilip Başbakanlık önünde protesto gösterisi ve basın açıklamasında da bulunacak.

Sendikalar siyah kurdele dağıttı, genel grev yoldaSendikalar siyah kurdele dağıttı, genel grev yolda

 

 

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