“Cübbeli Ahmet ve UBP-YDP-DP Hükümeti bana yüzde 5 oy kaybettirdi”

Ersin Tatar, Türkiye'den bir grup gazeteciyle Lefkoşa'da bir araya geldi. Seçim yenilgisini değerlendirirken kampanyasına Türkiye'den verilen destekler hakkındaki soruyu yanıtlarken Tatar, Cübbeli Ahmet'in seçimden hemen önce yayınlanan videosunu hatırlattı. "Çok teşekkür ederim yani, yüzde 5 oy kaybettirdi bana. Bu halk, öyle şey yemez. Yani sen şimdi çıkacaksın orada bana dua edeceksin" diye tepkisini dile getiren Tatar, "Bana dediler ki bir hayli adam şu sandığa gitmeyecek. Gitmişler Tufan Bey'e oy vermişler. O videoyu görmüşler. O video herkese düştü. Belki bunlar yaptı, ben yapmadım. En az yüzde 5. İki gün evvel düştü ve her telefona gitti o dua" diye konuştu. Tatar, seçim öncesi hükümetin bazı adımlarının ise adeta seçim kaybetmeye yönelik adımlar olduğu yorumunu yaptı.

Tatar'dan partisine eleştiri: Seçimde istediğim gibi çalışmadılar

Tatar, hükümette büyük koalisyon ortağı olarak bulunan Ulusal Birlik Partisi'ni (UBP) de eleştirdi. "UBP tabii bu seçimde benim istediğim gibi çalışmadı. Başka birtakım hadiseler, faktörler, her birisi oldu" diyen Tatar, Koalisyon hükümetinin adımlarını da şu sözlerle eleştirdi:

Ve o üçlü koalisyon ortakları, maalesef kendi içlerinde de problemler var, ülke yönetiminde de problem var. Bunu herkes bilir zaten. Ve onların hatalarını bana da fatura ettiler. O da ayrı bir gerçek. Beni o çok üzdü ama yaptılar. Seçimden önce yok istihdam, yok 150 kişiye noter, 600 tabanca izni... Bunlar yani seçimi kaybetmek için yapılması gereken işleri yaptılar. Halbuki bunlar hep seçimden sonra olması gerekiyor. Hükümet devam eder. Seçimden sonra yapın. Seçimden evvel, seçim yasaları, bir gece kala, 2 ay kala, bunlar bu yönde hareket ettiler. Bir yüzde 10'u da öyle kaybettik.

“Kıbrıs Türk halkı özgür iradesiyle karar verir, yönlendirmeyi asla kabul etmez”

Türkiye’den bazı siyasilerin kampanya dönemindeki ziyaretlerine yönelik eleştiriler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tatar, hem Türkiye’den hem de diğer ülkelerden farklı zamanlarda destek ziyaretlerinin yapıldığını belirtti. Tatar, “Beni seven, destekleyen insanlar oldu. Türkiye’nin her bölgesinde yoğun ilişkilerim var. Buraya yansımaları turizm, yükseköğrenim, yatırım anlamında görüldü. Ama bu halk özgür iradesiyle karar verir. ‘Birine gel beni destekle’ demedim. Gelenler iyi niyetle geldi” diye konuştu.

Bahçeli’nin "82'nci vilayet" açıklaması... Tatar: Burası kabul etmez o açıklamaları

Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin KKTC'nin 82'nci vilayet olması gerektiği yönündeki açıklamalarını da değerlendirdi. “Seçimden sonra yaptığını duydum. Ne diyeyim? Burası kabul etmez o açıklamaları” diyen Tatar, “Federasyon tezini savunanlar kazandı. O taraftan bakıldığında federasyonla burası Avrupa Birliği'nin bir vilayeti olur şeklinde. 'Avrupa Birliği'nin vilayeti olacaksa Türkiye'nin vilayeti olsun' demek istedi diye tahmin ediyorum” yorumunu yaptı.