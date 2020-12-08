“CTP ve HP komitelerde kilit konumunda olacak”

CTP Milletvekili Asım Akansoy BRT'de 14. Saat programına katılarak üçlü azınlık hükümetinin Meclis çalışmalarını ne yönde etkileyeceğini, Halkın Partisi’nden istifa eden 3 vekil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte CTP Milletvekili Akansoy'un söylediklerinden öne çıkan başlıklar…

“3 VEKİLİN BİDE KEFİLİZ BU HÜKÜMETE DEMESİ LAZIM”

UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin protokolünde dün istifa eden 3 vekilin de bir şekilde paraf etmesinde fayda olurdu, hani altına küçük imzalar atarak.

Aslında bizde kefiliz bu hükümete demeleri lazım. Çünkü o istifa nisap istifası değil. O istifa kefillik istifasıdır. O 3 vekil biz bu yeni kurulan hükümete kefiliz demek istiyor. Bir milletvekili kefil olmadığı bir hükümete nisap vermek zorunda değil. Sayın Mesut Genç dün bu yönde bir açıklama yaptı. Milletvekillerinin görevi nisap vermektir. Yok öyle bir şey. Biz siyasetçiyiz. Bizim görüşlerimiz vardır. Biz halkın zararına herhangi bir nisabı CTP olarak açmayız. Halkın yararına olmayacak herhangi bir girişimi elimdeki bütün imkanları kullanarak nisap da dahi engellerim. Bu kadar açık ve net. Siyasetçinin görevi budur. Halkın çıkarlarıdır. Mesut bey daha çok genç olduğu için zannediyor oraya gidip el kaldırıp, indirecek milletvekilliği yapacak.”

“UBP, CTP VE HP’NİN ÜYE SAYISI KOMİTELERDEKİ İŞLEYİŞİ BELİRLEYECEK”

“Meclis’te komitesi olan partiler CTP, UBP ve HP’dir. Bağımsızlar, TDP, YDP ve DP komitelerde resmi üye sahibi değiller. Dolayısıyla bu üç partinin resmi olarak komitelerdeki üye sayısı komitelerin işleyişini belirleyecek…Çok mu önemlidir bu konu? Çok önemlidir. Çünkü yasalar oradan çıkacak”…

“DEĞERLENDİRMEMİZ KOMİTE SAYISININ 3 UBP, 2 CTP, 2 DE HP’DE OLACAĞI ŞEKLİNDE”

“Komitelerde muhalefeti dikkate alarak hareket etmek zorundasınız, herhangi birşeyi geçirmek istiyorsanız. Şuanki bizim değerlendirmemiz komite sayısının 3 UBP, 2 CTP, 2 de HP olacağı şeklindedir. Dolayısıyla 4 muhalefet 3 de ikitidar. Şimdi bu bağlamda muhalefet eğer beğenmediği bir yasa gelirse o’nu hükümete geri gönderir. Dolayısıyla uzlaşıyla çalışılması gereken bir durum ortaya çıkar. Peki komitelerde uzlaşıyla çalışılmıyor mu? Kısmen çalışılıyor. Gelecek yasaların ne olacağını göreceğiz ve ona göre hareket edeceğiz. Bunu şimdiden söyleyebiliriz.”

“BÜTÇENİN KOMİTEDEN HIZLI ŞEKİLDE GÖRÜŞÜLMESİ SÖYLEMİMİZ DÜNDE KALDI”

“CTP ve HP’nin komitelerde kilit konumda olacağını kesinlikle söyleyebilirim. Bütçe komiteye gelecek. Hızlı bir şekilde komitede görüşülmesi söylemimiz dünün ifadesi idi artık bugünün şartlarında yeniden konuşacağız. Ne olup biteceğini. Elbette bizim insanlarımızın mağdur edilmesi yönünde bir derdimiz olmaz. Eğer piyasaya aktarılacak kaynaklar konusunda süratli hareket edilmesi gerekirse onu ayarlarız. Biz zaten CTP olarak söz alıp 20 saat konuşan insanlar değiliz. Biz derdimizi 2 saatte, 1 saatte de anlatabiliriz. Önemli olan içeriktir.”

“KOMİTEDE CTP VE HP BÜTÇEYE HAYIR OYU KARARI ALIRSA GENEL KURUL’A ÇIKMAYACAK”

“Eğer bu denklem Meclis’ten geçerse 3, 2, 2 ve CTP ile HP bütçeye hayır oyu kararı alırsa bütçe Genel Kurul’a çıkmayacak. Meclis Komitesinde de bütçe tıkanmış olacak. Dolayısıyla bütçesiz bir yeni döneme girilebilir. Eski yılın bütçesini 12’de 1 oranında her ay tüketmek tarzı ile bir yöntem geliştirilebilir. Ancak bu 3, 2, 2 oranı Meclis’te divanın belirleyeceği orandır. Şimdiden bunun bu şekilde olacağını tespit etmek mümkün değil. Ancak bizim saptamamız komitelerde UBP’den 3, CTP’den 2 ve HP’den de 2 olacağı yönündedir.”

“O ZAMAN NİYE İSTİFA ETTİNİZ ?”

“Siyaset şuanda halkın umudu olmaktan ciddi anlamda çıktı. Çünkü bu halk sorunlarını siyaset kurumları ile çözemeyeceğini görüyor. Halk belli bir irade gösteriyor o irade başka noktada şekilleniyor.”

“3 VEKİLİN İSTİFASI SİYASETİN SEFALETİNİN ÖRNEĞİDİR”

“Bir partiden istifa etmenin gerekçeleri olması lazım. Bu üç kişinin atmış olduğu adım siyasetin sefaletinin birer örneğidir. Çünkü siz ancak şöyle istifa edersiniz ben Halkın Partisi’nden istifa ediyorum çünkü şu görüşlerine katılmıyorum. Şurada, burada hata yapmıştır hatta şu kişiler hata yapmıştır dolayısıyla biz istifa etmekten başka çare bulamadık, nereye döndük halka geri döndük. Yok siz “biz istifa ediyoruz memleket hükümetsiz kalmasın diye yeni hükümete destek vereceğiz.”

“HALK SİYASETE, BU ÜÇ ARKADAŞIMIZA GÜLÜYOR”

“Bu vekilin partiden istifalarının gerekçelerinden halk tatminkar olmadı. Halk siyasete, bu üç arkadaşımıza gülüyor. Her biri kendi içlerinde farklı özellikleri olan üç kişi. Bu şekilde olduğu sürece de bu sistem zayıflamaya mahkumdur. Basın toplantılarını dinledim bir sürü argümanlar ortaya koydular ama hepsini toplasanız bir şey ifade etmez.”

“3 VEKİL AYRILMA GEREKÇELERİNİ AÇIKCA SÖYLEMELİLER”

“3 milletvekilinin istifa gerekçeleri tatmin edici değil. İstifa gerekçelerini güçlü bir şekilde ortaya koymaları gerekir. Halkın Partisi’nden niye ayrıldılar? Bir telkinle mi ayrıldılar? Bir baskı ile mi ayrıldılar? Bir teklifle mi ayrıldılar?_ Niçin ayrıldılar? Açıkça gerekçelerini söylemeleri gerekir.”