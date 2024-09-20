CTP ve AKEL heyetleri bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Asım Akansoy, bugün CTP Genel Merkezi'nde, Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AKEL heyetinde, Genel Sekreter Stefanos Stefanou'nun yanı sıra, Politbüro Üyesi Toumazos Tselepis ve Yakınlaşma Bürosu Başkanı Elias Demetriou da yer aldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Kıbrıs meselesinin mevcut durumu ve BM Genel Kurulu öncesi olası gelişmeler değerlendirildi. Ayrıca iki parti, Kıbrıs sorunuyla ilgili yakın gelecekteki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Görüş alışverişinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi.