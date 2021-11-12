CTP Milletvekili Asım Akansoy: “Aynı tas, aynı hamam”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin programını değerlendirdi, “Aynı tas, aynı hamam” dedi.

“Gerek kabine, gerek program, gerekse TC Elçiliği ile alt üst ilişkisi çerçevesinde “biat” yaklaşımı, yeninin çok eski olduğunu hepimize gösterdi” diyen Akansoy, “Sucuoğlu’nun hükümet programı keşke daha samimi olsaydı, biraz güven verseydi ve ekonomik program öncelikli olsaydı” şeklinde konuştu.

Akansoy, program içerisinde en azından halkın alım gücünü arttırıcı adımlar atacak maddelerin konulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Akansoy’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Yeni Azınlık Hükümetinin Programı gerçekten içi boş ve olmayacak “-cek -cak”larla dolu.

İki buçuk ayda yapılması imkansız, bürokratların günlük işlerinin sıralandığı program ve çiçeği burnunda Başbakanın, kabineyi icazet makamı TC Lefkoşa Büyükelçiliğinin onayına sunması ile UBP hükümetinde gelenin gideni aratacağını açıkça ortaya koydu.

Gerek kabine, gerek program, gerekse TC Elçiliği ile alt üst ilişkisi çerçevesinde “biat” yaklaşımı, yeninin çok eski olduğunu hepimize gösterdi.

Türkiye ile diyalog içinde olmak yerine, icazeti ve biatı seçen ve baştan kaybeden Sn Sucuoğlu, “size de bunu öneririm” diyerek, aslında halkın meclisinde, halkın iradesini ne denli yok saydığını hepimize gösterdi.

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Hükümet programının birinci sayfasında yer alan “federasyon öldü” güzellemesi anlaşılan o ki yapılan Tatar - Elçilik ziyareti ile doğrudan ilintili. Hamasetin bitmez tükenmez girdabında hayal dünyasında yaşayan UBP, hükümet programını bir sayfa çevirdiğinizde Kapalı Maraş’tan bahsetmekte ve uluslararası hukuka vurgu yapmakta.

Nerede olduğunu, nerede durduğunu bilmeyen ve bir yıllık zaman içerisinde Kıbrıslı Türklere büyük zaman ve zemin kaybettiren Sn Tatar’ın arzu dünyası anlaşılan odur ki, Sn Sucuoğlu’nu da etkisine almış. O kadar ki, Kıbrıs’ta çözüm ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde çözümü savunan büyük kesimi yok sayabileceğini sanıyor.

Çözümün ancak bu kapsam dahilinde gerçekleşebileceği açıkken, iki ayrı devlet tezi ile, dünyadaki hiçbir “dost ve müttefik” ülkeden destek alamazken, tüm dünya ülkelerinin kapıları yüzümüze tek tek kapanırken, garip ve anlamsız gezi ve ziyaretleri iş sanıyorlar.

Kapalı Maraş için kullanılan ‘uluslararası hukuk’ söylemi, söz konusu çözüm modeline gelince ortadan kalkıyor.

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Ekonomik sorunlar o kadar büyük ki, ekmek 1 Ocak’tan bugüne % 80 dolayında zamlandı. Halkın alım gücü o kadar düştü ki bir süre önce belirlenen asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı. Durum gerçekten korkunç!

Bir an önce ekonomiyi rahatlatacak adımların atılması gerekiyor. Bu konunun kendi önceliği olduğunu vurgulamış olan Sn Sucuoğlu’nun hükümet programı keşke daha samimi olsaydı, biraz güven verseydi ve ekonomik program öncelikli olsaydı.

İki ayda pek bir şey yapılamayacağını çok iyi biliyoruz.

En azından halkın alım gücünü arttırıcı adımlar atacak üç beş madde ortaya koyulsaydı. O da yapılmadı.

Kısacası, aynı tas aynı hamam !