CTP Kadın Örgütü, Kadının İnsan Hakları Uluslararası Konferansı’na Katıldı

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’nin 30’uncu yılı dolayısıyla İstanbul’da uluslararası katılımlı bir konferans düzenlendi. Arjantin, Mısır, Ürdün, Lübnan, Nepal, Hindistan gibi ülkeler yanında Türkiye’nin tüm illerinden gelen temsilcilerin yer aldığı etkinliğe Kıbrıs’tan Doğuş Derya başkanlığındaki CTP Kadın Örgütü heyeti de katıldı.

Kadın hakları mücadelesinin küresel deneyimlerini buluşturan konferansta CTP Kadın Örgütü Başkanı ve KİHEP Eğitmeni Doğuş Derya da konuşma yaptı.

Dünyada ve Kıbrıs’ta insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelelerinden örnekler veren Doğuş Derya, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programının etkili bir araç olarak politika yapım süreçlerinde oynadığı rolü anlattı. KİHEP’in yalnızca bireysel güçlenmeye değil, aynı zamanda insan hakları alanında taban örgütlenmelerinin gelişmesine katkı sunduğunu belirten Derya Kıbrıs’ta yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine dair deneyimlerini paylaştı. “Kadın mücadelelerinin kurduğu her köprü sınırları değil, özgürlüğü büyütür” diyen Derya, uluslararası ve bölgesel dayanışmanın önemine dikkat çekti.