Paşaköy Gençlik Merkezinde robotik kodlama eğitimleri başladı

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü, Paşaköy Gençlik Merkezinde robotik kodlama eğitimlerine başladı.

Gençlik Dairesinden yapılan açıklamaya göre, eğitimler, hafta içi her gün on kişilik gruplar halinde gerçekleşti.

Teknolojiye ilgi duyan gençlerin dijital becerilerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim programı kapsamında bugüne kadar toplam 70 gence ulaşıldı.

Robotik kodlama eğitimleriyle gençlerin analitik düşünme, problem çözme ve takım çalışması yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, eğitimleri yerinde inceleyerek gençlerle bir araya gelirken, eğitimlerin ileriki dönemlerde de devam edeceğini ve farklı yaş gruplarına yönelik yeni programların planlandığını belirtti.