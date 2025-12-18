“KIB-TEK’teki yolsuzlukların takipçisiyiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu ve beraberindeki heyeti Kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan kabulde CTP milletvekilleri Doğuş Derya, Devrim Barçın, Salahi Şahiner, Ürün Solyalı, Fikri Toros ve Ceyhun Birinci de hazır bulundu.

Kabulde konuşan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, KIB-TEK’te yaşanan yolsuzluklarla ilgili süreçlerin takibi, Teknecik Elektrik Santrali için alınan yakıtın güvenilirliği ve kurumun özerkleşmesi yönünde yapılması gerekenler ile yatırım ihtiyacı üzerinde durdu. Tuğcu, sendika olarak yaptırdıkları ‘Kamuoyunun Enerji Politikalarına İlişkin Görüşleri ve KIB-TEK Algısı’ başlıklı anket hakkında bilgiler verdi, KIB-TEK’te idari ve mali özerklik öngören ‘Elektrik İnkişaf Yasa Önerisi’ne CTP’den destek istedi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de EL-SEN heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, KIB-TEK’in özerkleştirilmesi konusunun CTP’nin hedefleri arasında yer aldığını ve 2018 hükümet programına da girdiğini anımsattı. Elektrik enerjisi üretiminin ülkeler açısından stratejik ve yaşamsal bir öneme sahip olduğunu belirten İncirli, ülkemizdeki enerji sorununun, idari ve mali açıdan güçlü, yolsuzluklar, hukuk dışı uygulamalar ve siyasi baskıdan arınmış, uzmanların söz sahibi olduğu bir KIB-TEK ile mümkün olabileceğinin altını çizdi. Bugüne kadar yapılan birçok yatırımın CTP’li hükümetler dönemlerinde gerçekleşmiş olmasından gurur duyduklarını ifade eden İncirli, CTP iktidarında şebekeler de dahil yatırımlara ve bakım onarım çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirtti. Sıla Usar İncirli, ihalesiz ve güvenilir olmayan yakıt alımlarıyla insan ve çevre sağlığı tehlikeye atılırken mevcut santrallerin de zarar gördüğünü ifade ederek, KIB-TEK’te yaşanan yolsuzlukların takipçisi olacaklarını vurguladı.