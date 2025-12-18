"Asgari ücret değil, devletin kendi zamları enflasyonu tetikliyor"

​Kuzey Kıbrıs TV’de yayınlanan "Tarafsız Bakış" programına konuk olan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Seval Oyaltan’ın sorularını yanıtladı. Programın odak noktasını oluşturan asgari ücret tartışmalarına bilimsel bir perspektif getiren Maviş; yolsuzluk iddiaları ve eğitim sistemindeki çöküşe dair açıklamalarda bulundu.

​"Bilimsel veri yok, algı var"

​Maviş, asgari ücret artışının hayat pahalılığının ana sebebi olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Ekonomik dengelerin yanlış okunduğunu belirten Maviş,

​"Asgari ücret arttığı için fiyatlar artıyor diyenlerin elinde somut bir veri yok. Türkiye’deki benzer çalışmalar var, bu artışın enflasyon üzerindeki etkisinin sanıldığının aksine çok düşük olduğunu kanıtlıyor. Asgari ücretli günah keçisi değildir" dedi.

"Sorumlu devlettir"

​Enflasyonun gerçek sorumlusu devletin olduğuna işaret eden Maviş'e göre piyasayı asgari ücret değil; devletin kontrolündeki akaryakıt, elektrik, harç, vergiler ve denetimsizlik tetikliyor. Devletin kendi eliyle yaptığı bu zamlar, enflasyon sepetini doğrudan yukarı çekiyor.

​Kıbrıs'ın güneyinde aynı ürünlerin Euro bazında daha ucuz olmasını "denetimsizlik" olarak nitelendiren Maviş, asgari ücretlinin 5 aydır cebinden eksilen parayı henüz yerine koyamadığını vurguladı.

​"Siyasi ve ahlaki çürüme yaşıyoruz"

Ülkedeki yolsuzluk iddialarına da değinen Burak Maviş, toplumsal bir özeleştiri yaparak hükümeti istifaya çağırdı. Liyakatsiz atamaların bürokrasiyi "kirli tekliflere açık" hale getirdiğini belirten Maviş, şu ifadeleri kullandı:

​"Mevcut yönetimde ne sosyal ne de ahlaki bir edep kalmıştır. Normal şartlarda bu yolsuzluklar karşısında sorumluların istifa etmesi gerekir. Bizler de sendikalar ve toplum olarak, olaylar bu noktaya gelmeden çok daha sert bir tepki koymalıydık."

"Eğitimde bütçe var, hizmet yok"

​Eğitimdeki son durumu da değerlendiren Maviş, bütçenin verimsiz kullanıldığını ve okulların birer şantiye alanına döndüğünü belirtti.

Maviş, eğitim bütçesinin neredeyse tamamının personel giderlerine gittiğini, geriye kalan miktarla teknolojik altyapı veya yeni okul yapılamayacağını söyledi.

​Okulların %18’inin inşaat halinde olduğunu belirten Maviş, Psikolojik Danışman ve Rehber öğretmen eksikliği ve yükselen şiddet kültürü nedeniyle 10 yaşındaki çocuklarda bile zorbalık olaylarının görüldüğünü ifade etti.

Maviş, öğretmenlerin "darp suçlaması veya çeşitli ithamlara maruz kalmaması” korkusuyla çocuklara müdahale etmekten çekindiği bir "korku iklimi" yaratıldığını, bunun da eğitim niteliğini düşürdüğünü vurguladı.