Trafiğe bir can daha!

Ulukışla'da bugün meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Gizem Gümüşsoy yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 10.25 sıralarında Ulukışla köy yolunda gerçekleşti.

21 yaşındaki Gizem Gümüşsoy, yönetimindeki MU 366 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp ağaca çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.