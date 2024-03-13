CTP Güzelyurt’ta sokağa iniyor...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 16 Mart Cumartesi günü Güzelyurt'ta eylem düzenliyor.

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Hükümet Güzelyurt'u unuttu" dedi, tüm Güzelyurtluları eyleme davet etti.

Çağlar açıklamasının devamında, "Bizler; Yarım kalan hastanemiz, doktor bulamama, ilaca erişememe, Narenciyedeki kaos, üretimi bitirmeye çalışanlar, bölgemizi itibarsızlaştıran yolsuzluklar, esnafımızı, insanımızı, çevremizi ve canlıları yok sayan bu kötü yönetime karşı sesimizi yükseltiyoruz. Güçlerimizi birleştirelim, geleceği birlikte kuralım, Ülkemiz için hep birlikte hesap soralım, Yeni bir dönem başlatalım" ifadelerini kullandı.

CTP'nin 'Biz Varız' sloganıyla Güzelyurt'ta gerçekleştireceği eylem, 16 Mart Cumartesi saat 09.00'da Güzelyurt Terminal'inden, Güzelyurt çarşısına kadar olacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi geçtiğimiz aylarda tüm bölgelerdeki eylemlilik sürecini başlatmıştı.