İki toplumlu “Kıbrıslıların Sesi” Grubu, Covid-19 pandemisi nedeniyle geçişlerde alınan önlemlerin kaldırılmasının ardından ilk kez fiziksel olarak bir araya gelerek, Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

3 dilden yapılan açıklamada toplantıda varılan sonuçlar şu şekilde sıralandı:

Müzakereler ve halk

Nisan 2021’de uluslararası (5+1) konferansta umutların çökmesinin ardından müzakereler tarihteki en kötü aşamasına gelmiştir. Her iki toplumdaki yönetimler halkın birlikteliği ve dayanışmasına gerek retorik gerekse siyasi olarak açıkça karşı çıkmaktadır. Çözüm yanlısı Kıbrıslılar bir araya gelmeli ve çözüm karşıtlarına karşı harekete geçmelidirler. Federasyon için yurttaşlığı aktif olarak öne çıkarmanın artık zamanı gelmiştir. Bugüne dek federasyon halkın bilgisine getirilmemiş, açıklanmamış, referandumda seçenek olarak sunulmamıştır. Kıbrıslıların Sesi halka ve sivil topluma barış mücadelesini sürdürmek ve ilgili Güvenlik Konseyi kararları ve BM çatısı altında İki Toplumlu, İki Bölgeli Federasyon için müzakere sürecine devam edilmesi için mümkün olan her şekilde girişimler geliştirmeleri çağrısı yapar.

Barış ve demokrasi için aktivizm

Kıbrıslıların Sesi 2020 yılında pandemi bahanesi ile geçiş noktalarının kapanmasının ardından özellikle Kıbrıslı Rum Gençler arasında gelişen ve büyüyen aktivizmi destekler. Siyasi partiler ile bağlantısı olmayan çeşitli gençlik grupları yeşilhattın her iki tarafındaki çarpık düzenin temizlenmesi istenci ile sokağa çıkmıştır. Güneydeki “os dame” ve kuzeydeki “bu memleket bizim” grupları bunun harika örnekleridir. Gruplar arasındaki koordinasyon halen zordur ancak iki toplumlu platformları daha düzenli şekilde bir araya getirecek iki toplumlu yurttaşlar meclisi kurulması için çalışmalar devam etmektedir.

Türkiye’nin kuzey Kıbrıs’a müdahalesi

Türkiye siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda trajik bir duruma gelmiştir. Halk acı çekerken, Erdoğan yönetimi iktidarda kalma kavgası vermektedir. Durumu kendi çıkarına çevirmeyi başarmadığı sürece Kıbrıs’ta bir çözüm mümkün değildir. Kuzey Kıbrıs’a fütursuzca müdahale etmekte ve Kıbrıs Türk toplumunu vatandaşlıklar dağıtarak, rüşvet ve tehditlerle, camiye giden gençlere bisiklet dağıtarak kontrol etmeye çalışmaktadırlar. Türkiye laik ve demokratik Kıbrıslı Türkleri etnik ve dindar bir topluma dönüştürmeye çalışmaktadır. Tatar’ı seçtirmek için Türkiye seçimlere müdahale etmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin özellikle ikinci turunda, Tatar’ın seçilmesi için MIT ve TC Elçiliği açık ve aleni müdahalelerde bulunmuştur: (a) Karpaz göçmenlerine çözümle birlikte Kıbrıslı Rumların mallarına geri dönecekleri söylemiş, (b) Maraşın vakıflar lehine açılacağı sözü verilmiş, (c) oy satın alınmıştır. Somut müdahaleler Kıbrıs Türk toplumun önde gelen isimleri tarafından araştırılmış ve raporlanmıştır. Müdahale Raporu bulgularını inceleyen Kıbrıslıların Sesi Sivil Topluma ve siyasi liderliğe birlikte bu müdahaleleri dikkate alıp sonuçlarının Kıbrıs Sorununa kalıcı bir çözüm bulmak çalışmaları yönünde silinmesi çağrısı yapar.

Parlamenter Seçimlerin Analizi

Güneydeki seçimler ilk bakışta solun güç kaybetmesi ve milliyetçiliğin ve radikal sağ partilerin yükselmesi yönünde görülebilir. Ancak kullanılan oyların ve sonuçların dikkatli analizi genel siyasi sistemin halkın desteğini alamadığına işaret etmektedir. İdeolojik olarak bakacak olursak tüm partilerde hemen hemen aynı oranda bir oy kaybı yaşandığını görürüz; Sol bir parti olan AKEL 10 bin 292, sağ partiler DISY+DIKO+ELAM 13 bin 262 oy kaybetmiştir. Öte yandan, merkez partiler DIPA ve EDEK'in önceki popülist gruplardan, Yurttaş İttifakı ve Dayanışma'dan kaydırılan oyları merkezde birleştirmiştir. Seçimlere belirli bir ideolojik duruşa veya siyasi liderliğe sahip olmayan birçok grup katılmış, ancak bu parlamentonun oluşumunda bir fark yaratmamıştır. Bu gözlemler, siyasi liderliğin halkla bağının koptuğunu gösteriyor. Çözüm arayan insanlara siyasi anlam sağlayacak, aynı zamanda sosyal birlik ve Kıbrıs yurttaşlığının oluşmasını sağlayacak bir siyasi çerçeve oluşturulmalıdır.

Yolsuzluk ve Sosyal Etkileri

Esas olarak derin kayırmacılık ve iktidardaki kişilerin kirli iş ilişkileri şeklinde vuku bulan güneydeki yolsuzluk, (a) 1974 darbesi ve işgalinin neden olduğu coğrafi bölünme, (b) her iki topluma da acı veren ekonomik çöküş, (c) adanın çölleşmesine yol açan ekolojik politikalar eksikliği (d) kültür ve eğitim politikalarının yetersizliği, (e) devasa yolsuzluk sorunu, (f) hukukun üstünlüğünün erozyona uğraması yaşamımızı her yönden mahvetmiştir. Kıbrıslı Rum siyasi elitler işgale karşı verilen mücadele adı altında, kendi ekonomik çıkarları uğruna statükonun koruyucusu ve sürdürücüsü olmuşlardır. Tüm bunlar, vatanseverlik adına yapılmaktadır. Kıbrıslıların Sesi, bu faaliyetlerin devam etmesinden duyduğu derin endişeyi dile getirmekte ve tüm yurttaşları, ancak Kıbrıs sorununun çözümü ve Federal demokratik bir sistem oluşturulması ile mümkün olabilecek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemen elitlerinin siyasi dürüstlüğe yönelme zorunda bırakacak radikal bir değişiklik talep etmeye çağırır.

Güven Artırıcı Önlemler

Müzakerelerdeki kilitlenme, Türkiye’ye bağımlılık ve Türkiye’nin dini, sosyal ve ekonomik müdahaleleri ve kendi yapısı içerisinde yer alan çarpıklıklar dolaysı ile Kıbrıs Türk toplumu günden güne küçülmektedir. Güçlü ve bağımsız bir Kıbrıs Türk toplumu olmadan çözüm çalışmaları Türkiye’nin önce kuzeyi sonra da tüm adayı ilhak etme politikasına yenik düşecektir. Kıbrıs Sorununun yerel ve ulusal aktörleri derhal Kıbrıslılığı vurgulayan ve Kıbrıs Türk toplumunun özgün yanlarını ortaya çıkaran spesifik adımlar atmalıdırlar. Bu adımlar: (a) Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, uluslararası tepkinin teşviki yoluyla Türklere daha fazla vatandaşlık verilmesini önleyebilir; (b) AB Kıbrıs'ın kuzeyini Kıbrıs'ın ikinci bölgesi olarak tanıyarak bölgesel politika fonlarının kullanılması yoluyla Kıbrıs Türk toplumununun ekonomik kalkınmasını sağlayabilir; (c) AB ve BM, KKTC vatandaşı da olan Türk Vatandaşlarının Kıbrıs kimliklerini korumaya ve AB yurttaşlığına yol açacak iki Toplumlu iki Bölgeli Federasyonu kabul etmeleri için cazip teşvikler önerebilir. Kıbrıslıların Sesi, güven artırıcı önlemleri mevcut dinamikleri koruyacak ve kalıcı bir çözüm çabalarına destek olacak iyi bir araç olarak kabul eder ve memnuniyetle karşılar.

İleri adımlar

Kıbrıslıların Sesi, toplumlar arasında güven artırıcı önlemlerin uygulanmasının önemini kabul ederek, sivil toplum dayanışmasının ve ortak aktivizmin güçlendirilmesine acil ihtiyaç olduğu tutumunu benimser. Barış mücadelesine katkı yapacak , ÖZELLIKLE BM sürecinin devamı, Sivil Toplumun barış sürecine katılımı, iki toplumlu bir sivil toplumun teşviki, bir gençlik hareketinin desteklenmesi, çözüm odaklı literatürün/uygulamalrın teşvik edilmesi ve özellikle BM Genel Sekreteri'nin liderliğinde barış sürecinin bir parçası olarak düzenlenebilecek resmi ve gayri resmi konferanslar, seminerler ve sosyal faaliyetlerin teşvik edilmesi yoluyla insanların fiziksel olarak bir araya getirilmesi gibi her olumlu yol kullanılmalıdır.

1. Οι διαπραγματεύσεις και ο λαός

Μετά την κατάρρευση της ελπίδας στο διεθνές συνέδριο (5 + 1) τον Απρίλιο του 2021, οι διαπραγματεύσεις για το κυπριακό έχουν φτάσει στο χειρότερο αδιέξοδο από ποτέ. Οι διοικήσεις και στις δύο κοινότητες εργάζονται ανοιχτά ενάντια στην προσέγγιση των πολιτών τόσο με τη ρητορική τους όσο και με την πολιτική τους δράση. Οι κύπριοι πρέπει να συνενωθούν σε ομάδες που υποστηρίζουν την ειρηνική διευθέτηση και να αντισταθούν στις ελίτ που υποστηρίζουν τον διαχωρισμό. Είναι καιρός να προωθήσουμε ενεργά την πολιτική κουλτούρα υπέρ της ομοσπονδίας. Μέχρι στιγμής, η επιλογή της Ομοσπονδίας δεν τέθηκε ποτέ μπροστά στους πολίτες, ούτε εξηγήθηκε ούτε δόθηκε ως επιλογή σε δημοψήφισμα. Η Φωνή Κυπρίων καλεί τον λαό και την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να συνεχίσουν τον αγώνα για ειρήνη με κάθε τρόπο που μπορούν και να επιβάλουν τη συνέχιση της διαδικασίας διευθέτησης της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με το πλαίσιο του ΟΗΕ που βασίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

2. Ακτιβισμός για την ειρήνη και τη δημοκρατία

Η Φωνή Κυπρίων παρακολουθεί και υποστηρίζει το κίνημα ακτιβισμού που πρόσφατα αναπτύχθηκε μεταξύ των Ελληνοκύπριων νέων ιδιαίτερα μετά το κλείσιμο των σημείων ελέγχου το 2020 που επιβλήθηκε με δικαιολογία την αναχαίτηση της διάδοσης του covid19. Πολλές νέες ομάδες που δεν συνδέονται με πολιτικά κόμματα ή πολιτική ιδεολογία κινητοποιούνται στους δρόμους απαιτώντας κάθαρση του διεφθαρμένου κατεστημένου και στις δύο πλευρές της Πράσινης Γραμμής. Η ομάδα «Ως Δαμαί» στο νότο και «Αυτή η χώρα είναι δική μας» στο βορρά είναι λαμπρά δείγματα αυτού του φαινομένου. Ο συντονισμός μεταξύ των ομάδων είναι ακόμα δύσκολος, αλλά καταβάλλονται προσπάθειες για τη δημιουργία μιας δικοινοτικής συνέλευσης πολιτών που θα ενσωματώνει τις τρέχουσες δικοινοτικές πλατφόρμες με πιο δομημένο τρόπο.

3. Η παρέμβαση της Τουρκίας στη βόρεια Κύπρο

Η πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση στην Τουρκία είναι τραγική. Ενώ οι άνθρωποι υποφέρουν, ο Ερντογάν και το καθεστώς του αγωνίζεται να παραμείνει στην εξουσία, διαφορετικά θα βρεθούν όλοι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη και σίγουρη φυλάκιση. Επομένως, δεν μπορεί να αναμένεται καμία διευθέτηση στο κυπριακό έως ότου μπορέσουν να τρέψουν την κατάσταση προς όφελός τους. Παρενέβησαν βάναυσα στη Βόρεια Κύπρο και προσπαθούν να ελέγξουν την τουρκοκυπριακή κοινότητα παρέχοντας την κυπριακή υπηκοότητα σε περισσότερους Τούρκους εποίκους, δωροδοκώντας και τρομοκρατώντας ψηφοφόρους, προωθώντας νέους να πλησιάσουν το τζαμί - προσφέρουν ένα ολοκαίνουργιο ποδήλατο σε όσους επισκέπτονται το τζαμί τρείς φορές την εβδομάδα! Η προσπάθεια της Τουρκίας είναι να αλλάξει τον κοσμικό δημοκρατικό χαρακτήρα των Τουρκοκυπρίων σε θρησκευτική-εθνικιστική κοινότητα. Η Τουρκία παρενέβη για να επιβάλει το καθεστώς Τατάρ στην «ΤΔΒΚ». Εφάρμοσαν ανοιχτή και απροκάλυπτη δραστηριότητα με επικεφαλής τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες και την τουρκική πρεσβεία που απευθύνονταν στους ψηφοφόρους, ούτως ώστε να υποστήριζαν την προεδρία του Τατάρ, ιδιαίτερα στον δεύτερο γύρο. Αυτές οι δραστηριότητες περιλάμβαναν: (α) προειδοποίηση προς τους εποίκους της Καρπασίας ότι με μια διευθέτηση του Κυπριακού οι Ελληνοκύπριοι θα επιστρέψουν και θα ανακτήσουν τις περιουσίες τους (β) υπόσχεση ότι θα ανοίξουν τα Βαρόσια προς όφελος του ΕΒΚΑΦ (γ) χρηματικό ποσό με απόδειξη ψήφου στον Ταταρ. Οι χειροπιαστές αυτές παρεμβάσεις τονίστηκαν και τεκμηριώθηκαν σε σχετική έκθεση που εκπονήθηκε από εξέχοντα μέλη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Η Φωνή Κυπρίων εξέτασε τα ευρήματα της έκθεσης και καλεί την κοινωνία των πολιτών και την πολιτική ηγεσία να συνεργαστούν θετικά, ούτως ώστε οι παρεμβάσεις να μην επαναληφθούν και το αποτέλεσμα τους να εξοβελιστεί στην αναζήτηση μιας μόνιμης διευθέτησης του Κυπριακού.

4. Ανάλυση εκλογών κοινοβουλίου στην Κυπριακή Δημοκρατία

Οι εκλογές στο νότο αποκάλυψαν εκ πρώτης όψεως μια υποχώρηση των αριστερών δυνάμεων και την αύξηση του εθνικισμού και των ακροδεξιών κομμάτων. Ωστόσο, μια προσεκτική ανάλυση των αποτελεσμάτων και των πραγματικών ψήφων, εξαλείφει την αρχική ή επιφανειακή εικόνα και αποκαλύπτει γενική αποτυχία του πολιτικού συστήματος να διατηρήσει την υποστήριξη των πολιτών. Μέτρηση των ψήφων ανά ιδεολογική ομάδα, αποκαλύπτει σχεδόν ίση απώλεια αριθμών σε όλα τα κόμματα. Το αριστερό ΑΚΕΛ έχασε 10.292 ψήφους, τα δεξιά κόμματα ΔΗΣΥ+ΔΗΚΟ+ΕΛΑΜ έχασαν 13.262 ψήφους. Από την άλλη πλευρά, υπήρξε μια συγκέντρωση στο κέντρο ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ από ψήφους που προήλθαν ως επί το πλείστο από παροπλισμένα κόμματα. Διάφορες ομάδες χωρίς ειδικό ιδεολογικό στίγμα ή πολιτικό προσανατολισμό συμμετείχαν στις εκλογές, αλλά αυτό δεν επηρέασε τη σύνθεση του εκλεγμένου κοινοβουλίου. Αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι η πολιτική ηγεσία δεν έχει σταθερή σχέση με τον λαό. Χρειάζεται να εκπονηθεί ένα πολιτικό πρόγραμμα στη βάσει δικοινοτικής προοπτικής που θα δώσει πολιτική έκφραση στους πολίτες που αναζητούν λύση, αλλά και σε σαφή και αποφασιστική δράση για την επίλυση του Κυπριακού σε ένα πολιτικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την κοινωνική ενότητα και την κυπριακή ιθαγένεια.

5. Διαφθορά και κοινωνικός αντίκτυπος

Η διαφθορά στο νότο, η οποία καθοδηγείται κυρίως από βαθύ νεποτισμό και επαγγελματική διαπλοκή του κυβερνώντος κατεστημένου, έχει επηρεάσει όλες τις πτυχές της κυπριακής ζωής μέσω (α) της γεωγραφικής διαίρεσης που προκλήθηκε από το πραξικόπημα του 1974 και την εισβολή, (β) της οικονομικής κατάρρευσης από την οποία και οι δύο κοινότητες υποφέρουν, (γ) της ατελούς οικολογικής πολιτικής που οδηγεί στην ερημοποίηση του νησιού, (δ) του μεγάλου ελλείμματος πολιτικής για τον πολιτισμό και την παιδεία, (ε) του τεράστιου προβλήματος διαφθοράς, (στ) της διάβρωσης του κράτους δικαίου . Οι ελληνοκυπριακές πολιτικές ελίτ, στο όνομα του αγώνα ενάντια στην κατοχή, συμμετέχουν και προστατεύουν ένα status quo που ταιριάζει και εξυπηρετεί κυρίως τα οικονομικά τους συμφέροντα, και όλα αυτά στο όνομα του πατριωτισμού. Η Φωνή Κυπρίων εκφράζει έντονη ανησυχία για τη συνέχιση αυτών των δραστηριοτήτων και καλεί όλους τους πολίτες να απαιτήσουν μια ριζική αλλαγή η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διευθέτησης του Κυπριακού που θα εμποδίζει την κυρίαρχη ελίτ της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμπεριφέρεται χωρίς πολιτικό έλεγχο, μέσω της δημιουργίας ενός ομοσπονδιακού δημοκρατικού συστήματος.

6. Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης

Η τουρκοκυπριακή κοινότητα φθίνει σταδιακά λόγω του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις, της οικονομικής εξάρτησης από την Τουρκία και των συνεχιζόμενων παρεμβάσεων του θρησκευτικού, οικονομικού και διεφθαρμένου κατεστημένου της Τουρκίας στις κοινοτικές δομές των Τουρκοκυπρίων. Χωρίς μια ισχυρή ξεχωριστή τουρκοκυπριακή κοινότητα, οι προσπάθειες διευθέτησης του Κυπριακού χάνονται μέσα στη μακροπρόθεσμη πολιτική της Τουρκίας για προσάρτηση του Βορρά και τελικά ολόκληρης της Κύπρου. Οι τοπικοί και διεθνείς παίκτες που εμπλέκονται στο Κυπριακό πρέπει να εφαρμόσουν άμεσα συγκεκριμένα μέτρα που θα προαγάγουν τόσο την κυπριακή συνειδητότητα όσο και θα ενισχύσουν τις ξεχωριστές δομές της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: (α) Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να απορρίψει μέσω προώθησης διεθνούς αντίδρασης τις νέες υπηκοότητες που παραχωρούνται σε Τούρκους. (β) Η ΕΕ να υποστηρίξει την τουρκοκυπριακή κοινότητα μέσω ενεργοποίησης κονδυλίων των προγραμμάτων περιφερειακής πολιτικής αναγνωρίζοντας τη βόρεια Κύπρο ως τη δεύτερη περιφέρεια του κράτους-μέλους της Κύπρου · (γ) Η ΕΕ και ο ΟΗΕ θα μπορούσαν να προτείνουν ελκυστικά κίνητρα ώστε οι Τούρκοι υπήκοοι που είναι πολίτες της ΤΔΒΚ να αποδεχτούν την έννοια της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας η οποία θα προστατεύσει την κυπριακή τους ταυτότητα και θα τους δώσει ιθαγένεια στην ΕΕ. Η Φωνή Κυπρίων εκτιμά και χαιρετίζει τη διαδικασία προώθησης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως ένα ικανό όργανο που θα διατηρήσει την τρέχουσα δυναμική και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στις προσπάθειες για μια μόνιμη συνολική διευθέτηση.

7. Η πορεία προς τα εμπρός

Η Φωνή Κυπρίων υιοθετεί τη θέση ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ενίσχυση της αλληλεγγύης των πολιτών και του κοινού ακτιβισμού, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημασία της εφαρμογής μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων. Κάθε θετική ενέργεια πρέπει να χρησιμοποιηθεί στον αγώνα για την ειρήνη, επισημαίνοντας συγκεκριμένα τη χρησιμότητα της διαδικασίας των Ηνωμένων Εθνών, τη συμμετοχή ομάδων της κοινωνίας των πολιτών στην ειρηνευτική διαδικασία (για παράδειγμα, οργανώσεις ισότητας των φύλων, νεολαίας, δικοινοτικές πλατφόρμες), προώθηση δικοινοτικής κοινωνίας των πολιτών, υποστήριξη κινήματος νεολαίας, προώθηση λογοτεχνίας / δράσης προσανατολισμένης στη λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, και ιδίως της επιδίωξης φυσικής συνάθροισης πολιτών μέσω της ενθάρρυνσης επίσημων καθώς και άτυπων διασκέψεων, σεμιναρίων και δραστηριοτήτων κοινωνικοποίησης που θα μπορούσαν να οργανωθούν στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας υπό την καθοδήγηση του Γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Cyprus negotiations and the people

After the collapse of hope at the international (5+1) conference in April 2021, Cyprus negotiations have reached the worst deadlock ever. The administrations in both communities openly work against people solidarity both with their rhetoric and political action. People must bond in groups of pro-settlement Cypriots opposing the anti-settlement elites. It is time to actively promote citizenship for federation. So far, the Federation option was never put in front of the people, neither was it explained, nor was it given as an option in a referendum. Cypriots’ Voice calls upon the people and the organised civic society to undertake initiatives to continue the struggle for peace in every way they can to enforce the continuation of the process for a Bizonal Bicommunal Federation settlement in line with the UN framework based upon the relevant resolutions of the Security Council.

Activism for peace and democracy

Cypriots’ Voice acknowledges the movement of youth activism that has recently flourished especially among Greek Cypriot youth which gradually built up after the 2020 closing of checkpoints with the excuse of hindering spread of covid19. Numerous new groups of young people not associated with political parties or politics are mobilised in the streets demanding cleansing of the corrupt establishment on both sides of the Green Line. The “os dame” group in the south and “this country is ours” in the north are brilliant samples of this phenomenon. Coordination between groups is still difficult, but efforts are in place for the establishment of a bicommunal citizens assembly incorporating the current bicommunal platforms in a more structured way.

Turkey’s intervention in north Cyprus

The political, social, and economic situation in Turkey is tragic. Whereas people are suffering, the Erdogan regime struggles to stay in power, otherwise they face trial and imprisonment. Therefore, no settlement in Cyprus can be envisaged until they can turn the situation to their benefit. They brutally intervened in Northern Cyprus and try to control the Turkish Cypriot community through granting Cypriot citizenship to more Turkish nationals, bribing, and terrorising voters, promoting young people going to mosque - they offer a brand-new bicycle to those who visit the mosque three times a week! Turkey’s effort is to change the secular-democratic Turkish Cypriots into a religious-ethnic community. Turkey interfered to impose Tatar’s regime in the TRNC. There was open and uncovered activity led by Turkish Intelligence and the Turkish Embassy directed at voters, so they would support Tatar’s presidency, particularly in the second round of the elections. These activities included: (a) warning to Karpasia settlers that with a settlement the Greek Cypriots would return and recover their properties (b) promises to open Varosha to the benefit of EVKAF (c) cash money given against proof of vote. Tangible interventions were accentuated and documented in a relevant report prepared by prominent members of the Turkish Cypriot society. Cypriots’ Voice examined the findings of the report and calls upon the Civic Society and the political leadership to work together positively, so these interventions are considered, and the result erased in seeking a permanent settlement of the Cyprus problem.

Parliamentary Elections analysis

The elections in the south have prima facie revealed a retreat of the left-wing forces and an increase of nationalism and extreme right parties. However, a careful analysis of the results and actual votes cast, eliminates the original or superficial picture, and reveals general failure of the political system to maintain people support. By counting the votes by ideological group this reveals an almost equal loss of numbers in all parties; the left-wing AKEL lost 10,292 votes, the right-wing parties DISY+DIKO+ELAM lost 13,262 votes. On the other hand, there was an amalgamation in the centre DIPA and EDEK collecting votes mostly shifted from previous opportunistic groups, Citizens Alliance, and Solidarity. Many groups without specific ideological brand or political leadership participated in the elections but this has not affected the makeup of the elected parliament. These observations suggest that the political leadership has no firm connection with the people. A political programme must be worked out based on a bicommunal perspective that will give political expression to the people looking for a solution, but also to clear and decisive action for a Cyprus settlement on a political framework that will ensure social unity and Cypriot citizenship.

Corruption and social impact

Corruption in the south which is mainly led by deep nepotism and professional entanglement of the ruling establishment has spoilt all aspects of Cypriot life through (a) The geographical division caused by the 1974 coup and invasion, (b) the economic collapse from which both communities are suffering, (c) the incomplete ecological policy that leads to the desertification of the island, (d) the great deficit of the policy of cultural and education, (e) the huge corruption problem, (f) erosion of the rule of law. The Greek Cypriot political elites, in the name of the struggle against the occupation, became participants and protectors of a status quo which fits and serves mainly their economic interests, all this done in the name of patriotism. Cypriots’ Voice expresses strong concern about the continuation of these activities and calls upon all citizens to demand a radical change which can only be implemented via a settlement of the Cyprus issue which will prevent the ruling elite of the Republic to Cyprus behaving without political scrutiny though creating a Federal democratic system.

Confidence Building Measures

The Turkish Cypriot community is gradually declining because of the stalemate in the negotiations, the economic dependency on Turkey and the continuing interventions of Turkey’s religious, economic, and corrupt establishment in their community structures. Without a strong distinct Turkish Cypriot Community, the efforts for a settlement lose out to the long-term politics of Turkey to annex the north and eventually the whole of Cyprus. The local and international actors involved in the Cyprus issue should promptly implement specific measures which will both promote Cypriotism and strengthen the distinct structures of the community. Such measures could include: (a) The government of the Republic of Cyprus refusing more citizenships to Turks through promotion of international reaction; (b) EU supporting the Turkish Cypriot community through activation of regional policy funds by recognising the north of Cyprus as the second region of member-state Cyprus; (c) The EU and UN could propose attractive incentives so Turkish Nationals who are citizens of the TRNC accept the concept of Bizonal Bicommunal Federation which will protect their Cypriot identity and give them EU citizenship. Cypriots’ Voice values and welcomes the process of confidence building measures as a good instrumentation that will keep up the current dynamics and operate supplementarily to the efforts for a permanent overall settlement.

The way forward

Cypriots’ Voice adopts the position that there is an urgent need for the reinforcement of civic society solidarity and common activism, acknowledging in parallel the importance of implementation of confidence building measures between the communities. Every positive aspect needs to be employed in the struggle for peace, specifically highlighting the use of the UN process, participation of Civic Society groups in the peace process (for example, gender, youth, bicommunal assemblies), promotion of a bicommunal civil society, support of a youth movement, promotion of solution oriented literature/action, and especially the enrichment of a physical assembly of people through encouragement of formal and informal conferences, seminars and socialisation activities which could be organised as part of the peace process led by the UN Secretary General.

