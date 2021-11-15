Ülkede çözümün gerekliliğine işaret eden CTP Milletvekili Asım Akansoy, adanın siyasi eşitlik temelinde birleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, nedenlerine değindi.

Akıl ve sağduyu ile hareket ederek, bu yoldan geri adım atmadan, sıfırdan başlayarak değil, ‘yarını bugünden kurarak’ ilerleyeceklerini anlatan Akansoy, “Çözüm demek, siyasi eşitliğe dayalı federasyon demektir” dedi.

Akansoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Çıkış yolu.

Mesele, şükran ve hamaset edebiyatı ile gövde gösterisi yapmak değildir.

Mesele, Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yöneteceği bir sistemi ve yapıyı yaratmaktır. Demokrasiye ve laikliğe sahip çıkmaktır. Parlamenter demokratik düzeni korumak ve güçlendirmektir.

Karar verici olmaktır. Kıbrıslı Türk kimliğini ve kültürünü hakim kılmaktır.

Bunun için uluslararası sisteme onurlu bir şekilde dahil olmak ve bu bağlamda yol almak kaçınılmazdır.

Yolumuz işte bu nedenle adanın siyasi eşitlik temelinde birleştirilmesi yoludur, çözüm yoludur.

Çözüm demek, siyasi eşitliğe dayalı federasyon demektir. Bunun dışındaki tüm siyasi önermeler sonuç vermeyen ayrılıkçı düşüncenin ürünüdürler.

Bu nedenle bir halk, kendi kaderine kendisi karar verir, sığınacak liman aramaz. Dost ve kardeş ülkelerle ilişkisini de karşılıklı saygı üzerine kurar. Ne alt yönetim, ne de yük olur. Sorumlulukla hareket eder.

24 Nisan 2004, Kıbrıslı Türklerin kendi kararlarını verdiği tarihteki yegane gündür. Gerisi tarih boyunca siyasi elitlerin ve ayrılıkçı odakların üstten müdahalesidir.

Kıbrıslı Türkler federasyonda da kendi yönetim mekanizmalarına sahip olacaklardır elbette. Bugün yarına bağlanırken hem kurumlarımızı hem de kimliğimizi geliştireceğiz. Sıfırdan başlamayacağız, yarını bugünden kurarak ilerleyeceğiz.

Ancak bunu akıl ve sağduyu ile yapacağız. Asla geri adım atmayacağız.

Halkımız için tek çıkış yolu da budur.”