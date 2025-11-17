"Çözüm atmosferini yaratmak, halklarımıza karşı yükümlülüğümüzdür"

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile ilk görüşmelerinin Perşembe günü yapılacağını hatırlatarak, çözüm umutlarını yeniden yeşertmek ve çözüm atmosferini yeniden yaratmak için iki lider olarak kendilerini büyük bir görev düştüğünü belirtti.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Erhürman, "Bu ilk görüşmenin samimi ve karşılıklı güveni tesis edecek bir atmosferde geçmesini ve uzun olmayacak belli aralıklarla devam edecek bir görüşme sürecini başlatmasını dilerim" dedi.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

"Sn. Hristodulidis ile Perşembe günü ilk kez bir araya geleceğimiz bir saatlik bir görüşmede buluşuyoruz. 2017’den bu yana sekiz yıl geçti ve bu geçen yılların adada çözüm umutlarının yeşermesine katkıda bulunduğunu söylemek elbette hiç kolay değil.

Bunca yılın ardından Perşembe günü başlayacak yeni süreçte beklentileri doğru biçimde yönetmek gerekiyor. Üzülerek söylemek durumundayım ki adada geride kalan yılların ve bölgedeki girişim ve gelişmelerin etkisiyle şu anda bir çözüm atmosferine sahip olduğumuzu söylemek fazla iyimserlik olur. Bu atmosferi yaratmanın liderler olarak halklarımıza karşı yükümlülüğümüz olduğunu düşünüyorum.

İyimserliği ve çözüm atmosferini yaratacak olan, çözüm iradesi, samimiyet, karşılıklı güven ve medya üzerinden süreçle ilgili suçlama oyunlarına girmemektir. Elbette sürecin dışındaki gelişmelerle ilgili açıklamalar olacaktır ama süreçle ilgili açıklamalar konusunda azami dikkati sarf etmek sürecin ilerlemesi için şarttır ve ben bu sorumlulukla davranacağım.

Perşembe günü Sn. Hristodulidis ile tanışacağız ve gündemimizde olan pek çok konuya ilişkin görüşlerimizi ilk kez paylaşacağız. Önümüzdeki konularla ilgili bir saat içerisinde netleşmemizi beklemek, daha önemlisi böyle bir beklenti yaratmak doğru olmaz.

Bu ilk görüşmenin samimi ve karşılıklı güveni tesis edecek bir atmosferde geçmesini ve uzun olmayacak belli aralıklarla devam edecek bir görüşme sürecini başlatmasını dilerim."