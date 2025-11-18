Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, göreve gelişinin ardından geride bırakılan yoğun dönemi değerlendirerek, Kıbrıs sorunundan Türkiye ile ilişkilere, iç reformlardan toplumun beklentilerine kadar geniş bir çerçevede mesajlar verdi.

Perşembe günü Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile ilk görüşmesini yapacağını belirten Erhürman, “2017 Crans Montana’dan bu yana çok sınırlı sayıda ve çok sınırlı konuda temas var. Bu arada Kıbrıs sorunu ekseninde, Kıbrıs çevresinde ve bölgede pek çok olumsuzluk yaşandı. Çözüm atmosferini bir an önce yaratma yükümlülüğü altındayız.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türklerin dünyayla kurduğu iletişimi yeniden düzenleme hedefini vurgulayan Erhürman, “Erişebildiğimiz tüm kesimlerle temas kurma, halkımızın çözüm ve dünyayla buluşma iradesini ve adadaki gerçekleri herkese anlatma mecburiyetimiz var.” diye konuştu.

Türkiye ile ilişkilerin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağları çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşımak, ülkemizi, halkımızı Türkiye kamuoyunda daha bilinir, daha tanınır, daha anlaşılır kılmak… Bu dönemde en önemli çalışma alanlarımızdan biri olacak.” dedi.

İçeride ise kurumsal yeniden yapılanma hedeflerini anlatan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durmasını, kurumlarıyla yeniden gurur duymasını, kamu yönetiminde liyakati ve hukukun üstünlüğünü sağlamak, özgürlükleri ve yurttaşların eşit haklarını korumak için doğrudan ve dolaylı katkı koymak da en önemli görevler arasında yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

Önlerinde zorlu bir süreç bulunduğunu belirten Erhürman, “Herhangi bir alanda çok kısa bir süre içerisinde sonuca ulaşamayacağımızı biliyoruz. Takdir gibi, öneri de, eleştiri de olacak elbette.” dedi ve toplumdaki düşünce özgürlüğüne işaret ederek, “Bu halkın en önemli hasletlerinden biri, düşünce özgürlüğü ve hoşgörünün karakterimizin bir parçası haline gelmiş olmasıdır.” sözlerini aktardı.

Umutsuzluk ifadelerinin sözlüklerinde yer almadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Daha önce de söyledim: ‘Bu memleketten bir şey olmaz’, ‘bu memlekette hiçbir şey değişmez’, ‘biz bir şey yapamayız’ cümleleri lügatimizde yok. Kıbrıs Türk halkı bu adada ve bölgedeki öznelerden biri. Önümüzde bir satranç tahtası var artık ve doğru stratejiyi hep birlikte belirleyecek, uygulayacağız.” dedi.

Konuşmasının sonunda kararlılık mesajı veren Erhürman, “En önemlisi şu: Soğukkanlı, sabırlı ve kararlıyız. Sorunların ne kadar birikmiş ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. O nedenle çok çalışmak düşüyor her birimize. Ve her zamanki gibi, çocuklarımız, gençlerimiz için, halkımız için, hep birlikte, çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.