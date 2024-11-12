“Çöküşte olan UBP seçmenini konsolide edebilmek için bana ve partime saldırıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Meclis Genel Kurulu’nda dün yaşanan arbede konusunda konuştu, yaşananları hatırlattı.

CTP’nin süreç içerisinde hep yapıcı bir tavır sergilediğinin altını çizen Derya, “Bir kişinin burnu kanamadan, (Ziya Öztürkler’i) o koltuktan kaldırmanın tek yolu su kullanmaktır. Adaleti sağlamak için kantara sahip çıkacaksın” dedi.

Kıbrıs Postası’nda Gökhan Altıner’in konuğu olan Derya, bunun sadece meclis başkanlığı krizi olmadığını söyledi, yaşananların uzun süreden beridir hükümetin yarattığı tahribatın bir sonucu olduğunu belirtti. UBP kurultayı nedeniyle son 6 aydır ülkenin kilitlendiğini ifade eden Doğuş Derya, ”15 turda meclis başkanını seçemediler. Şunu hatırlatalım ki, Ünal bey kendi kurultayında 5 adaydan 5’inci gelerek müdahaleyle başbakanlığa getirildi ve şu an da yönetemiyor bu çok açık. Belli ki UBP’nin bünyesinde de bu durum kabul edilmedi. Yaşananlar tam bir rezalettir. Karşımızda ‘Anayasa’yı ihlal ettik, gelin beraber ihlal edelim’ diyen yapıdan bahsediyoruz. İnsanlar itiraz ediyor, onları susturmaya çalışıyorsunuz. Gasp edilen halk iradesini savunan CTP bunlara sessiz mi kalacak?” dedi. CTP’nin krizin çözülebilmesi için sürekli diyalog çağrısı yaptığının altını çizen Doğuş Derya, yaşananların barış içerisinde çözülebilmesini isteyen tarafın CTP olduğunu ifade etti. “İsimler değişebilir ama o meclis hep orada” diyen Derya, halkın seçilen milletvekillerine sorun yaratmak için değil, sorunlara çözüm bulsun diye seçtiğini kaydetti.

Meclis hukukçuları başta olmak üzere, tüm hukukçuların söz konusu 3 oyun geçersiz olduğunu açıkladığını ancak UBP-DP-YDP Hükümeti’nin UBP Milletvekili Ziya Öztürkler’i “Meclis Başkanı” ilan ettiğini hatırlatan CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Ziya beyin seçilmediğini sadece CTP değil, bütün hukukçular söylüyor. Halk iradesine, meclis iradesine darbe yapıyorlar. Yaşananları oldubittiye getirmeye çalışıyorlar. Yasayı yapanlar yasaya uymazsa insanlar nasıl uysun. Siyasette her şey mübah değildir” şekline konuştu.

“CTP’nin bütçeyi engelleme gibi bir niyeti yok”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin Meclis’te şu anda tek meşru idare amiri olduğunun altını çizerek, “Bizim bütçeyi engelleme gibi bir niyetimiz yok. Şu anda bütçeyi konuşmamız gerekirken, bütçeyi konuşamıyoruz bile… Biz bu meclisi terk etmeyeceğiz, erken seçim kararı alınana kadar da yasamayı durdurma niyetimiz yok. Ziya Öztürkler’in seçilmediğini ilk günden beri söylüyoruz. UBP’nin koltuk değneği olmayacağız. Fazilet hanım Genel Kurulu yönetsin ve bütçeyi görüşelim” ifadelerini kullandı.

“Genel Kurul salonunun kapısını kilitlediler, halkın seçtiği CTP vekillerini içeri almadılar”

CTP Milletvekili Derya, Meclis’te dün yaşanan arbede hakkında da konuştu. Doğuş Derya, “CTP milletvekillerinin genel kurulu odasına girmemesi için kapıları kilitlediler. Bu ne terbiyesizliktir? Halkın seçtiği CTP vekillerini Genel Kurul salonuna almadılar. Kapıları kilitlediler, ziya bey koltuk önünde nöbet tutmaya başladı. Ziya bey sonra koltuğu oturup genel kurulu açmaya çalıştı. ‘Kalk oradan’ dedik. Bizi dinlemedi. Sinekten yağ çıkarmaya çalışıyorlar. ‘Öteki’, ‘Terörist’ gibi garip kelimeler kullanarak toplumun aklıyla dalga geçiyorlar. Toplumun kimin ne olduğunu çok biliyor. CTP meydanı boş bırakmayacak. Anarşi nedir? Yasa koyucunun koyduğu kuralların dışına çıkana ‘Anarşi‘ denir” ifadelerini kullandı.

“Adaleti sağlamak için kantara sahip çıkacaksın”

15 turluk Meclis Başkanlığı seçimi sonrasında meclis başkanının seçilemediğini hatırlatan CTP Milletvekili Derya, UBP seçmenine de çağrıda bulundu, “dolduruşa gelmeyin” dedi.

Derya, “Yasemi Hanım, oyların geçersiz olduğunu kendisi çıkıp söyledi. Şimdi onu disipline mi verecekler? Kendisini dik duruşundan diye kutluyor, Hasan bey, Faiz bey, İzlem hanımı da gerçekleri söylemeye davet ediyorum. Şu anda UBP çöküştedir, kendileri de bunun bilincindedir. Seçmenlerini konsolide edebilmek için bana ve partime kötü laflar söylüyorlar. Dün akşam Ziya ve Oğuzhan beyin kontrolünde Meclis önünde bulunan CTP Gençlik Örgütü’nü susturmak için UBP’li gençleri Meclis önüne götürdüler. CTP’li genç arkadaşlarımı provokasyona gelmedikleri için tebrik ederim. Yaratmaya çalıştıkları şey, korku ve sindirme kültürüdür. Ben UBP’nin içinde toplumunu seven, bizim gibi düşünen insanların olduğunu da düşünüyorum. Bir-iki kişinin cebi dolacak diye dolduruşlara gelmeyin. Bu kadar şey yaşandı, sesiniz çıkmadı. Birilerinin koltuğu elden gidiyor diye dolduruşlara gelmeyin. Şunu da söylemek istiyorum, bir kişinin burnu kanamadan, o koltuktan kaldırmanın tek yolu su kullanmaktır. Adaleti sağlamak için kantara sahip çıkacaksın” dedi, Meclis önünde UBP’li gençlerin tepki gösterdiği basın emekçisi Pınar Barut’a da dayanışmasını iletti.