CISSE, “Ne Yapabiliriz?” başlıklı üç ayrı söyleşi düzenliyor
Cyprus International Social Sciences Education (CISSE), kendi alanında uzman konukların katılımıyla, “Ne Yapabiliriz?” başlıklı üç ayrı söyleşi düzenliyor.
Cyprus International Social Sciences Education (CISSE), kendi alanında uzman konukların katılımıyla, “Ne Yapabiliriz?” başlıklı üç ayrı söyleşi düzenliyor.
CISSE’den yapılan yazılı açıklamada, Hukukçu Tacan Reynar moderatörlüğündeki söyleşilerin, 20-22-24 Mart’ta saat 18.00-20.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Barış Salonu’nda yapılacağı bildirildi.
Konuşmacıların, dinlemek, tartışmak ve çözüm üretebilmek için bir araya geleceği söyleşilere ilgi duyan herkesin katılabileceği ifade edilen açıklamada, etkinlik hakkında 0533 838 60 06 numaralı telefondan bilgi alınabileceği kaydedildi.
Hukuk, ekonomi ve siyaset alanındaki etkinliğin takvimi ve konuşmacıları şöyle:
“20 Mart 2023 Pazartesi 18.00-20.00 (Hukuk)
Emine Dizdarlı - Eski Ombudsperson
Hasan Esendağlı - KTBB Başkanı
Öncel Polili - Avukat
Assist. Prof. Dr. Nurcan Gündüz - DAÜ
Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi
22 Mart 2023 Çarşamba 18.00-20.00 (Ekonomi)
Fikri Toros - CTP Milletvekili
Devrim Barçın - CTP Milletvekili
Güven Bengihan- KTAMS Başkanı
Mertkan Hamit - Ekonomist
24 Mart 2023 Cuma 18.00-20.00 (Siyaset)
Doğuş Derya - CTP Milletvekili
Mine Atlı - TDP Başkanı
Murat Kanatlı - YKP Genel Sekreteri
Cansu Nazlı - Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu”