CISSE, “Ne Yapabiliriz?” başlıklı üç ayrı söyleşi düzenliyor

Cyprus International Social Sciences Education (CISSE), kendi alanında uzman konukların katılımıyla, “Ne Yapabiliriz?” başlıklı üç ayrı söyleşi düzenliyor.

CISSE’den yapılan yazılı açıklamada, Hukukçu Tacan Reynar moderatörlüğündeki söyleşilerin, 20-22-24 Mart’ta saat 18.00-20.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Barış Salonu’nda yapılacağı bildirildi.

Konuşmacıların, dinlemek, tartışmak ve çözüm üretebilmek için bir araya geleceği söyleşilere ilgi duyan herkesin katılabileceği ifade edilen açıklamada, etkinlik hakkında 0533 838 60 06 numaralı telefondan bilgi alınabileceği kaydedildi.

Hukuk, ekonomi ve siyaset alanındaki etkinliğin takvimi ve konuşmacıları şöyle:

“20 Mart 2023 Pazartesi 18.00-20.00 (Hukuk)

Emine Dizdarlı - Eski Ombudsperson

Hasan Esendağlı - KTBB Başkanı

Öncel Polili - Avukat

Assist. Prof. Dr. Nurcan Gündüz - DAÜ

Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi

22 Mart 2023 Çarşamba 18.00-20.00 (Ekonomi)

Fikri Toros - CTP Milletvekili

Devrim Barçın - CTP Milletvekili

Güven Bengihan- KTAMS Başkanı

Mertkan Hamit - Ekonomist

24 Mart 2023 Cuma 18.00-20.00 (Siyaset)

Doğuş Derya - CTP Milletvekili

Mine Atlı - TDP Başkanı

Murat Kanatlı - YKP Genel Sekreteri

Cansu Nazlı - Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu”