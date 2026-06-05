Çantadan ne çıkacak?

Tümay TUĞYAN

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Guterres’in Kıbrıs sorunu konusunda almayı planladığı yeni inisiyatifle ilgili temaslar yapmak amacıyla bugün adaya geliyor.

Holguin 8 Haziran Pazartesi günü Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı bir araya gelecek. Adadaki temaslarını tamamlamasının ardından Ankara ve Atina’yı da ziyaret edecek olan Holguin, son olarak Ocak ayında Kıbrıs’a gelmişti.

Deneyimli diplomatın Şubat ayında yaptığı “Somut bir ilerlemeye katkı koyabileceğimi gördüğüm zaman adaya geri döneceğim” şeklindeki açıklaması nedeniyle, bu ziyarete atfedilen önem artsa da, taraflar temkinli.

Kıbrıs Türk tarafı temkinli

Holguin’in ziyaretine ilişkin YENIDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, süreçte somut bir ilerleme olup olmadığını söylemek için henüz erken.

Holguin’in BM Genel Sekreteri’nin yeni bir inisiyatif alma niyeti çerçevesinde adaya geleceğini ve Guterres’in görüşlerini taraflarla paylaşacağını ifade eden kaynaklar, daha sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için Pazartesi gerçekleştirilecek olan görüşmeyi beklemekte fayda olduğu düşüncesinde:

“Neyle gelecek, ne söyleyecek, Pazartesi göreceğiz. Önce bir dinleyelim. Genel Sekreter’in nasıl fikirleri var, nasıl bir yol haritası var, nasıl bir format düşünüyor, görelim. Sağlıklı bir değerlendirmeyi ancak bunların ardından yapabileceğiz.”

Kıbrıs Rum tarafı ‘rehberlik’ beklentisinde

YENIDÜZEN’e konuşan Kıbrıslı Rum kaynaklar ise Holguin’in ziyaretine dair temel beklentilerinin, müzakerelerin başlaması için gerekli zeminin belirlenmesine rehberlik etmesi.

İlerleme sağlanması için bir girişimde bulunulacağına işaret eden Kıbrıslı Rum kaynaklar, “Başarılı olup olmayacağımızı ise ancak denedikten sonra bilebileceğiz” yorumunda bulunuyor.

“Holguin’in ziyaretinin sonrasına dair umutlu olabilir miyiz?” sorusuna verdikleri yanıt ise, “Ziyaret sonrasında bazı adımlar olacağına inanıyoruz. BM Genel Sekreteri, görev süresi sona ermeden süreci başlatma konusunda kararlı” şeklinde.

Guterres’in görev süresi doluyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yıl sonu itibarıyla, 2017 yılında devraldığı görevinin sonuna geliyor.

Portekizli diplomat Kıbrıs konusundan geriye, ‘başarısız bir Crans Montana Konferansı’ mirası yerine, yeni bir resmi görüşme süreci bırakmak için gayret gösteriyor.

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, resmi müzakerelere geçiş öncesi aşamalı bir süreç öngörüyor.

Buna göre bu sürecin ilk ayağını, başta yeni geçiş noktalarının açılması olmak üzere güven artırıcı önlemler konusunda kayde değer ilerlemeler oluşturuyor.

İkinci sırada ise ‘Motodoloji’ konusunun çözümlenmesi var.

Erhürman’a göre Kıbrıs sorununun özüne ilişkin müzakerelere başlanabilmesi için, bu iki aşamanın tamamlanması gerekiyor.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ise Kıbrıs Rum tarafının, ‘gerekirse yarın’, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak, kesintiye uğradığı noktadan müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu söylüyor.

Hristodulidis’in bir diğer ana hedefi ise, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üç garantör gücü olan Birleşik Krallık, Yunanistan ve Türkiye’nin de katılımıyla, en kısa zamanda bir genişletilmiş Kıbrıs konferansı.

Kıbrıs sorunuyla ilgili en son genişletilmiş toplantı, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında, Ersin Tatar döneminde gerçekleştirilmişti.